Projeto Patrulha Mirim é apresentado em Figueirão

Aconteceu nesta quinta-feira (09) no auditório da Prefeitura Municipal de Figueirão a apresentação do projeto Patrulha Mirim, da Polícia Militar. O ato foi uma iniciativa da primeira-dama Graciela Rosalin, que embora não ocupe cargo público é extremamente preocupada com as questões sociais e está buscando a implantação desse projeto em Figueirão.

A reunião teve como finalidade conhecer os objetivos do projeto e contou com a presença dos vereadores e do secretariado, além dos policiais militares de Figueirão, comandados pelo Sargento Hernandes do Carmo, presente na reunião em companhia dos soldados Joyce e Vaniscley.

O projeto foi apresentado pela sub-tenente Fátima Inês Rodrigues de Brito, coordenadora e instrutora responsável pelo projeto e o Capitão Renato Souza que também estava representando o Tenente-Coronel Marcos do Nascimento Silva, sub-comandante da 4ª Companhia de Polícia Militar, localizada em Chapadão do Sul.

A Patrulha Mirim já foi implantada em diversas cidades tendo um alto índice de eficiência quando o assunto é incorporar aos jovens os valores morais, éticos e cívicos, esses, extremamente importantes para a vida em sociedade.

Os objetivos do projeto Patrulha Mirim são múltiplos, mas basicamente é cultivar os valores morais, a ética, o amor à pátria e às instituições, fortalecendo suas convicções como cidadãos, além de colaborar com a Escola e a Família na educação e no desenvolvimento da criança e do adolescente.

Na plateia, os vereadores Nabhan, Marcelo, Carlitão, o presidente da Câmara Roni Silva e as vereadoras Luciene, Flavia e Paullyane, as Conselheiras Tutelares Rejane e Etiana, a Coordenadora do CRAS Giuliana e a Assistente Social Olegna, o procurador jurídico Dr. Gilson, os secretários municipais Fernando da Saúde, Beugmar, da Assistência Social, Karina, da Gestão e o professor Patrik, futuro secretário de Educação.

O prefeito Rogério e a primeira-dama Graciela também participaram do ato, demonstrando total apreço ao projeto e totalmente à disposição para melhorar a vida dos jovens de Figueirão.

No encerramento do evento foi servido um coffe-break e a primeira-dama presenteou os convidados com uma cesta de doces.



Texto e fotos: Rubem Vasconcellos