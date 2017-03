Prefeitura de Costa Rica em parceria com Aciacri e Sebrae promove eventos para setor de moda e alimentação fora do lar

A Semad – Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento – em parceria com a Aciacri – Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Costa Rica – MS e o Sebrae/MS – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul, promovem nos dias 14 e 15 de março de 2017, Coquetel Empresarial do Varejo da Moda e Encontro de Negócios Alimentação Fora do Lar.

Os eventos serão realizados no auditório da Aciacri localizada na Rua Tércio Teixeira Machado, Nº 679, Centro. O coquetel será na terça-feira (14), a partir das 19h, já o Encontro de Negócios acontece na quarta-feira (15), a partir das 15h.

Durante os eventos os empresários terão a oportunidade de entender o cenário e as tendências do segmento da moda e da alimentação fora do lar.

O secretário de Agricultura e Desenvolvimento, Ailton Martins de Amorim, convida os empresários do ramo para conhecer os Planos de Ação com soluções específicas para cada segmento. “Costa Rica está recebendo muitos eventos grandes e essa é a oportunidade para o empreendedor crescer e mostra que o Município tem potencial”, enfatiza.

O presidente da Aciacri Anderson Dias explica que o time de profissionais do Sebrae tem dicas especiais para o empresário que espera aumentar competitividade e os resultados de sua empresa.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na sede da Aciacri. Mais informações pelo telefone (67) 3247 1107.