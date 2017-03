Pauta da Sessão Ordinária da próxima segunda-feira

PAUTA PARA A 1140ª SESSÃO ORDINÁRIA,

DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA,

DA 8ª LEGISLATURA, A REALIZAR-SE

NO DIA 13/03/2017 – SEGUNDA – FEIRA

ÀS 19h

EXPEDIENTE DE VEREADORES

Indicação n. 82/2017 Ver. Elton Silva

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo e ao Diretor do DEMUTRAN, Rudinei de Arruda Filho, solicitando uma abertura de um retorno na Avenida Seis entre as Ruas Vinte e Um e Dezenove.

Indicação n. 83/2017 Ver. Alline Tontini

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando que seja aumentado o estacionamento já existente do canteiro central da Avenida Oito, entre as Ruas Dezessete e Dezenove.

Indicação n. 84/2017 Ver. Alline Tontini e Elton Silva

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito João Carlos Krug, com cópia ao Diretor do DEMUTRAN Departamento Municipal de Trânsito, Rudinei de Arruda Filho, solicitando que seja revisado o Sistema Binário de nossa cidade e assim voltando a ser mão dupla, as Avenidas Dois e Avenida Brasil.

Indicação n. 85/2017 Ver. Vanderson Cardoso

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito João Carlos Krug, com cópia ao Diretor do DEMUTRAN Departamento Municipal de Trânsito, Rudinei de Arruda Filho, solicitando para que seja construído um Redutor de Velocidade na Avenida da Emas, no Residencial Esplanada.

Indicação n. 86/2017 Ver. Vanderson Cardoso

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, e ao Diretor Do Demutran, Rudinei de Arruda Filho, solicitando que seja efetuado o trabalho de Pintura de Sinalização Horizontal e Vertical e Placas de sinalizações, nas ruas de toda extensão do Residencial Esplanada.

Indicação n. 87/2017 Ver. Mika

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Senador Waldemir Moka, com cópia aos Deputados Estaduais Marcio Fernandes e Eduardo Rocha, solicitando Emenda Parlamentar para a Aquisição de um veículo com baú refrigerado ao assentamento Aroeira desta municipalidade.

Indicação n. 88/2017 Ver. Mika

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Senador Waldemir Moka, com cópia aos Deputados Estaduais Marcio Fernandes e Eduardo Rocha, solicitando Emenda Parlamentar para a Aquisição de um caminhão truque com carroceria de madeira para uso nas atividades pertinentes ao assentamento Aroeira desta Municipalidade.

Indicação n. 89/2017 Ver. Toninho Assunção

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando um redutor de velocidade na Avenida Trinta e Três, entre as Avenidas Oito e Seis.

Indicação n. 90/2017 Ver. Anderson Abreu

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando a Limpeza dos terrenos pertencentes a municipalidade, bem como dos terrenos particulares, colocando em pratica o que rege a Lei do Código de Posturas.

Indicação n. 91/2017 Ver. Anderson Abreu

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito João Carlos Krug, ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos Ivanor Zorzo, solicitando melhorias como Patrolamento, cascalhamento e Desaguadouros para o escoamento das águas das Chuvas na Estrada da Pedra Branca.

Indicação n. 92/2017 Ver. Anderson Abreu

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito João Carlos Krug, ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos Ivanor Zorzo, solicitando Asfaltamento na Rua Getúlio Vargas, na região do Polo Empresarial.

Indicação n. 93/2017 Ver. Anderson Abreu

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito João Carlos Krug, ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos Ivanor Zorzo, solicitando Reformas dos Banheiros internos da Escola da Comunidade Pedra Branca.

Moção de Aplauso n. 09/2017 Ver. Alírio Bacca e Anderson Abreu

Os Vereadores Alirio Bacca e Anderson Abreu da Câmara Municipal de Chapadão do Sul que esta subscreve, dispensadas as formalidades regimentais, encaminha MOÇÃO DE APLAUSO, ao Tenente Silvio de Oliveira.

Moção de Aplauso n. 10/2017 Ver. Anderson Abreu

O Vereador Anderson Abreu da Câmara Municipal de Chapadão do Sul que esta subscreve, dispensadas as formalidades regimentais, encaminha MOÇÃO DE APLAUSO, ao Presidente da Mantenedora Soeco, Wilton Paulino Junior e a Diretora Pedagógica da Fachasul, Sandra Mendonça Paulino, parabenizando-os pelo Aniversário de 17 Anos da Fachasul, Faculdade de Chapadão do Sul.

MENSAGEM DO EXECUTIVO

Mensagem nº 011/2017. Encaminha Projeto de Lei n° 011/2017. Executivo que: “Autoriza o Poder Executivo, mediante o regime jurídico das parcerias, a conceder auxílio financeiro ás entidades que menciona destinado ao atendimento de ações e serviços públicos relevantes e dá outras providências.”

SECRETARIA DAS SESSÕES 10 DE MARÇO DE 2017.

