Engenheiros da Agesul visitam Chapadão do Sul para encontrar soluções dos viadutos e MS 306

Essa semana, o Prefeito João Carlos Krug teve uma importante agenda com o Governador Reinaldo Azambuja, que autorizou a elaboração de projetos para obras de melhorias no escoamento das águas pluviais nos viadutos e ao longo do trecho urbano da Rodovia MS 306.

E já nesta sexta-feira, engenheiros da Agesul estiveram na cidade e promoveram os primeiros levantamentos para início dos projetos. Esteve no município, o Gerente Regional da Agesul de Costa Rica, Marcos Stecca Renno e o Coordenador de Regionais, José Márcio Mesquita.

Ao lado do Prefeito João Carlos Krug, do Secretário de Obras, Ivanor Zorzo e do Secretário Adjunto de Infraestrutura e Projetos, Ricardo Bannak, os engenheiros estiveram acompanhando de perto a situação atual dos viadutos que cruzam a rodovia e o escoamento das águas pluviais no período urbano da cidade, especialmente no final da Rua Brasil e na via de acesso ao Campus da UFMS. Novos levantamentos serão feitos para elaboração de um novo projeto que visa resolver a questão, atendendo um grande anseio da população.

Durante o encontro, esteve em pauta a atual situação precária da Rodovia MS 306, importante corredor para escoamento da produção e que está em péssimas condições, tomada por buracos em função do grande tráfego e as fortes chuvas.

Com a autorização do Governo do Estado, a Prefeitura vem realizando uma emergencial e provisória operação tapa buracos a fim de evitar novos acidentes na rodovia.

Comentários