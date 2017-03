Campanha de Prevenção ao Câncer do Colo de Útero acontece amanhã em Paraíso das Águas

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 08 de março, Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas através da Secretaria Municipal de Saúde realiza amanhã, dia 11 de março, Campanha de Prevenção ao Câncer do Colo de Útero na ESF (Estratégia de Saúde da Família) Aristóteles Garcia Vida em Paraíso das Águas.

Na ocasião estarão sendo realizadas as coletas de preventivos, das 7 às 11 horas da manhã e das 13 às 16 horas. É importante que as mulheres não esqueçam de comparecer ao Posto de Saúde munidas com o cartão do SUS.

Informações pelo telefone: 32481053

ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS

