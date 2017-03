Câmara de Figueirão realiza Sessão Solene em homenagem às mulheres

No dia 8 de março, quando se comemora o Dia Internacional da Mulher, a Câmara Municipal de Vereadores de Figueirão realizou Sessão Solene para homenagear as mulheres.

Com plenário lotado, todos os vereadores explanaram suas homenagens às mulheres figueirãoenses, sendo homenageadas em particular a ex-vereadora Valdiva Zotelli, a diretora da Escola Estadual, Marcilei Bercó, a primeira-dama Graciela Rosalin e Karina Barbosa, Secretária de Gestão e Desenvolvimento, todas presentes ao evento. Outras mulheres de destaque na sociedade figueirãoense foram convidadas para receber a homenagem mas não compareceram.

O interior da Câmara foi totalmente decorado pelo padre João Alves, do hall de entrada até o plenário e o Grupo Apostolado da Oração, da Paróquia Nossa Senhora da Abadia, sob a coordenação de Mailda Paniago, compareceu com cerca de 20 integrantes.

De Campo Grande vieram as palestrantes Sueli Plácido dos Santos Silva, Assistente Social e vice-presidente do Instituto ICPAN, que ministrou a palestra “Empoderamento da Mulher na Política” e também a Consultora do Conselho Estadual de Saúde, Neuza Maria, que discorreu sobre como evitar a violência contra a mulher, principalmente a violência doméstica.

O presidente da Câmara, vereador Roni Silva, disse em sua fala: “Com a graça de Deus estamos reunidos para celebrar o Dia Internacional da Mulher. Dia 08 de março, data essa, registrada como um dia muito especial de caráter festivo e comemorativo pelas conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres ao longo dos anos.”

Em um evento que foi dito somente palavras lindas que enalteceram a mulher, evento esse que foi simples mas de grande validade para despertar nas mulheres de Figueirão o poder que elas tem perante a nossa sociedade, nas palavras do prefeito ele fez questão de destacar a preocupação que tem como gestor do município em fazer o melhor atendimento para a população. Ciente que a maioria do público alvo que a prefeitura atende são mulheres, em especial idosas, o prefeito solicitou aos secretários Beugmar, de Assistência Social e Fernando da Saúde, que estavam presentes no evento, que tenham o máximo de carinho e dediquem um atendimento de excelência para esse público que tanto necessita de cuidados especiais.

Ele também relatou da importância da mulher, pois com conhecimento de causa ele pode falar que a mãe dele ocupou o papel de pai também em sua vida, pois em seus documentos não existe o nome do seu pai, também destacou que a violência com a mulher existe e muito, seja a violência psicológica ou física ela está instalada em todos os setores da sociedade, do mais humilde para o mais rico, e que no Figueirão temos trabalhado para que isso não ocorra mais.

Mas o mais importante foi o prefeito falar da sua preocupação e também do seu trabalho para gerar renda e emprego para as mulheres, ele destacou que no início do 2º semestre, a creche irá funcionar e se tem o projeto de empregar somente mulheres na creche, através de processo seletivo, e também o prefeito destacou que está atrás de investidores para montar uma fábrica de roupas intimas no município, que vai gerar empregos exclusivamente para mulheres.

Em outro ponto de seu pronunciamento, o prefeito garantiu que governa com responsabilidade, transparência e muito planejamento. “Tem que planejar sim, para não acontecer mais o que aconteceu com as obras mal planejadas da creche e da praça, que até os dias de hoje se encontra problema para termina-las”, enfatizou o prefeito.

Texto e fotos: Rubem Vasconcellos

