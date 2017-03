Biblioteca Municipal de Costa Rica recebe visita de pacientes do CAPS

A Biblioteca Municipal Carlos Drummond de Andrade recebeu na manhã da última segunda-feira, 06 de março de 2017, a visita dos pacientes do CAPS – Centro de Atenção Psicossocial. Na oportunidade os visitantes puderam realizar pesquisas no acervo cultural sobre o tema: Saúde mental e Inserção social.

De acordo com o secretário Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura, Keyler Simey Garcia Barbosa, durante a visita foi feita uma abordagem para conhecimento do local, com os alunos e funcionários da biblioteca, em seguida foram direcionados pela auxiliar Olga Paulino Leite que levou os pacientes até as prateleiras de livros para começarem as pesquisas.

“Vários livros foram selecionados para pesquisa dos visitantes, entre eles: Teoria da personalidade – dos autores James Fadiman e Robert Frager; O fator Ego – dos autores David Marcum e Steven Smith; Saúde emocional, autoestima e terapia florais de Bach da autora Izabel Santos; Quando me conheci – do autor Jorge Bucay, entre outros”, conta o gestor.

Para a coordenadora do CAPS, Ana Paula Garcia Lopes Tavares, esse trabalho de pesquisa junto a Biblioteca Municipal tem uma grande importância para o convívio na sociedade. “Durante a visita, o livro que foi selecionado para abordagem e conversa com os pacientes no local foi Monitoring your health (Monitorando sua Saúde), faz parte de uma coleção com seis volumes traduzidos por Maria Suzete Casellato”, conta a gestora.

A psicóloga do CAPS Cecilia Aves dos Santos por sua vez desta que este “é um trabalho de inserção social, para trabalhar a autoestima e despertar o interesse pela busca de conhecimento sobre Saúde Mental, além de trabalhar o preconceito e estigma social”.

“Em nome da equipe do CAPS agradecemos a disponibilidade da Biblioteca Municipal em acolher e realizar este momento que, de imediato, demonstrou resultado muito positivo”, declarou a coordenadora Ana Paula.

Biblioteca

O secretário Keyler Barbosa enfatiza que a biblioteca não deve ser somente um lugar para leitura e pesquisas, mas lugar para desvendar o mundo, um polo de conhecimentos. “Para utilizar o serviço de empréstimo de livro o usuário deverá fazer o seu cadastro de leitor junto à biblioteca, basta trazer comprovante de residência e documento pessoal. O prazo de empréstimo é de 7 (sete) dias, podendo ser renovado por mais uma vez, pelo mesmo período, com exceção dos livros em atraso e dos indicados para os concursos e vestibulares, por razões de interesse coletivo”, explica.

A coordenadora da Cultura Telma Rossafa, por sua vez, complementa que a Biblioteca Municipal conta hoje com 4.862 livros disponíveis para consulta, e ainda, são 5.586 pessoas cadastradas. “Temos obras sobre a Literatura Brasileira e Estrangeira, Ciências Aplicadas/Sociais e Puras, Artes e Recreação, Línguas Filosóficas, Filosofia e Psicologia, Generalidades, Português, Matemática, Escritores Sul Mato-grossenses, Geografias e História, etc, e contamos com 10 computadores para pesquisas e sala para assistir vídeos”.

O horário de funcionamento da Biblioteca Municipal Carlos Drummond de Andrade é das 7h às 11h e das 13h ás 17h, de segunda a sexta-feira. Para mais informações (67) 3247 7077.