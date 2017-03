Atual cenário e novas tendências da moda serão temas de palestra gratuita a empresários de Chapadão do Sul

“Serão apresentadas tendências e soluções para empresários se destacarem no varejo da moda.”

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, em parceria com SEBRAE/MS e ACIAC, realiza em Chapadão do Sul na próxima segunda feira (13) no centro de convivência da melhor idade, palestra voltada para empresários do ramo da moda, em pauta estão novas tendências e soluções para os empresários sul chapadenses se destacarem no varejo da moda.

Investir em diferenciação e adicionar valor agregado ao produto é um dos caminhos para o desenvolvimento para os empresários da moda. Nichos de mercado são formados por consumidores que são mais exigentes quanto ao conceito do produto e da sua cadeia produtiva. Atuar no mercado exige uma compreensão sobre o público, buscando entender, ainda mais, suas necessidades, anseios, percepções e comportamento. Quer conhecer as tendências e soluções para sua empresa se destacar no varejo da moda? Então venha conferir as estratégias de sucesso que o time de profissionais do Sebrae preparou para você renovar os resultados do seu negócio. A hora de se atualizar é agora, participe!

Como participar:

As inscrições serão realizadas diretamente na Sala do Empreendedor e na Associação Comercial de Chapadão do Sul, ou pelos telefones (67) 3562-1887 e (67) 3562-1821.

Data: 13/03/2017

Horário: 19h às 21h (MS)

Local: Centro de Convivência da Melhor Idade – Chapadão do Sul-MS

Contato: (67) 3562-1887 ou(67) 3562-1821

Público-alvo: Microempreendedor individual, Microempresa, Potencial empreendedor e Potencial empresário.

Investimento: Gratuito

Maiores informações podem ser obtidas na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, pelo telefone 3562-1821 ou pelo email: saladoempreendedor@chapadaodosul.ms.gov.br

Comentários