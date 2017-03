Agesul inicia operação tapa buracos na MS 306 em Chapadão do Sul na próxima semana

A situação precária da rodovia MS-306 perímetro urbano de Chapadão do Sul é um assunto bastante comentado nos últimos dias. A falta de manutenção no asfalto deixaram a via com seu pavimento bastante desgastado e, os buracos já se espalharam por um extenso trecho entre Costa Rica e Cassilândia.

Buscando solucionar este problema a Câmara Municipal esteve representada pelos vereadores Vanderson Cardoso e Professor Cícero em uma reunião na Residencia Regional da AGESUL em Costa Rica esta semana a fim de buscar respostas para a precariedade da rodovia, principalmente no perímetro urbano de Chapadão do Sul.

Segundo o Chefe da Residência Regional da AGESUL, Marcos Stecca Rennó Filho, o excesso de chuvas impossibilita o trabalho das equipes na manutenção das rodovias por meio dos “tapa buracos” segundo ele, mesmo se utilizando da tecnologia CBUQ, onde a massa asfáltica é produzida quente e aplicada instantaneamente, as chuvas danificam e inutilizam o material aplicado, tornando-se assim inviável a manutenção em períodos chuvosos.

Marcos garantiu aos vereadores que na próxima semana uma frente de trabalho estará no município para iniciar o tapa buracos na rodovia em todo o perímetro urbano, bem como nas imediações mais críticas entre Chapadão e Costa Rica e entre Chapadão do Sul e Cassilândia.

*Assessoria Câmara

Comentários