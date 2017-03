Secretária de Obras realiza tapa buracos na rodovia MS 306

A prefeitura municipal por meio da secretaria de Obras está realizando uma operação Tapa buraco, na rodovia MS 306 de forma emergencial, na tentativa de amenizar os acidentes que vem ocorrendo frequentemente por conta do grande fluxo de trânsito e da grande quantidade de buracos existentes na rodovia.

A operação será realizada até na divisa dos municípios Chapadão/Cassilândia.

Em reunião com o Governador, o prefeito João Carlos Krug apresentou a necessidade de manutenção constante durante esse período chuvoso. O tráfego de veículos e especialmente caminhões aumentou bastante nos últimos anos. Como ação preventiva, a Secretaria de Estado de Infraestrutura fez uma parceria com a Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Obras do Município foi autorizada a realizar um serviço emergencial de tapa buracos. Os serviços já estão sendo feitos.

Contudo, uma solução para o futuro debatida entre o Prefeito e o Governador, é a privatização da rodovia. O Governo do Estado realizará os levantamentos necessários para apresentar essa proposta. “A MS 306 é muito importante para o escoamento da nossa produção e precisamos manter a rodovia em perfeitas condições. O tráfego de caminhões aumentou muito nos últimos anos e a tendência e continuar tendo um grande fluxo, e por isso, a melhor solução poderá ser a privatização”, ressaltou Krug.

*Assecom PMCS

Comentários