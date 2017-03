Reunião de Pais e Mestres – Escola Municipal Ribeirão

A Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul, através da Secretaria de Educação fez uma reunião de pais e mestres na Escola Municipal Rural Ribeirão na última terça – feira, dia 07 de Março.

Estiveram presentes o Secretário Guerino Perius, a Diretora Escolar Vânia Quirina, o Vereador Hilário Paulo Lupatini.

A reunião foi para tratar de vários assuntos e também para falar sobre a implantação do Projeto EJA (Educação para Jovens e Adultos) e sobre uam futura instalação de uma creche na Empresa Iaco Agrícola.

Lupatini ressaltou a importância desse projeto para a população jovem e adulta local e disse sobre a importância que terá essa creche para as famílias que trabalham na empresa e não tem com quem deixar seus filhos.

Este projeto será com certeza uma evolução para os funcionários e familiares com projetos de educação junto com a Secretaria Municipal de Educação, pois a implantação do Projeto EJA, irá atender aos que buscam crescer na empresa, mas infelizmente não concluíram o ensino e foi pensando nisso que estamos trazendo até vocês a possibilidade de buscarem novos conhecimentos para no futuro buscarem uma Faculdade ou um curso Técnico. A futura ampliação da Escola Ribeirão irá nos permitir aumentar o número de salas de aulas e com isso facilitar o acesso a todos os que desejam concluir seus estudos, comentou o Secretário de Educação, Guerino Perius, que concluiu dizendo que a escola Ribeirão está em constante crescimento.

A diretora da Escolas Rurais, Srª Vânia Quirina, agradeceu a presença do Superintendente Edson Rocha, e sua grande colaboração no apoio a adesão nos projetos dentro da Iaco Agrícola.

A Iaco Agrícola apoia os Projetos de Educação desde o ano de 1980, pois sabe que o maior patrimônio são os funcionários, e que todo conhecimento adquirido é um bem enorme. Acreditamos que há uma lei de retorno, e que existe uma retribuição a tudo o que fazemos, disse o superintendente Edson Rocha que ainda ressaltou a grande importância e necessidade da educação ir até o campo.

