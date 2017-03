Prefeitura de Costa Rica divulga a relação dos pré-selecionado no Projeto Lote Urbanizado

O Governo de Costa Rica – MS por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social divulgou na manhã desta quinta-feira, 09 de março de 2017, a relação com os nomes dos pré-selecionado no Projeto Lote Urbanizado.

Conforme o prefeito Waldeli, as famílias que se inscreveram no sistema de Inscrição Compartilhada Estadual e optaram em participar do programa poderão conferir a relação da seleção, basta Clicar Aqui e conferir a lista completa publicada na Edição Nº 1.873/Ano XII do DIOCRI – Diário Oficial do Município de Costa Rica, desta quinta-feira, na Página 04.

“A população terá 5 (cinco) dias úteis para contestar os nomes selecionados. E a partir do dia 15 de março a equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social deverá entrar em contato com os pré-selecionados para que os mesmos entreguem as documentações exigidas”, explicou o prefeito Waldeli.

Na última terça-feira, 07 de fevereiro de 2017, o prefeito de Costa Rica, Waldeli dos Santos Rosa acompanhado da sua equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social e dos vereadores Waldomiro Bocalan “Biri”; Rosângela Marçal; Rayner Moraes; Claudomiro Martins Rosa e Antônio Divino Félix participaram da pré-seleção do Projeto Lote Urbanizado que foi realizada na sede da Agehab – Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande – MS.