Prefeito João Carlos discute com Governador situação da MS 306 e dos viadutos em Chapadão do Sul

O Prefeito João Carlos Krug cumpriu agenda essa semana em Campo Grande e na terça-feira teve audiência com o Governador Reinaldo Azambuja discutindo importantes assuntos de interesse da população de Chapadão do Sul.

Durante o encontro com o Governador, João Carlos apresentou sua grande preocupação com a atual situação da rodovia MS 306 no trecho entre Cassilândia até a divisa com o vizinho estado de Mato Grosso – MT 100. Um ponto destacado é a travessia urbana da rodovia em Chapadão do Sul, com relação aos viadutos construídos para que os moradores da cidade possam cruzar a rodovia em segurança.

Os viadutos se tornaram um problema durante o período das chuvas, e o Governador Reinaldo Azambuja deu uma boa notícia para a população, confirmando ao Prefeito que autorizou a elaboração de um novo projeto para que essa questão seja solucionada o mais rápido possível.

“Explicamos ao Governador Reinaldo essa questão e ele, atendendo o nosso pedido e o anseio da população de Chapadão do Sul, já autorizou a elaboração de um novo projeto para a travessia urbana da MS 306. Com o apoio do Governo do Estado nós vamos trabalhar para resolver esse problema em nossa cidade”, enfatizou João Carlos.

O Prefeito inclusive já participou de uma reunião com o Secretário de Estado de Infraestrutura Ednei Marcelo Miglioli para discutir alguns pontos importantes do novo projeto. Contudo, João Carlos fez questão de enaltecer que o novo projeto da travessia urbana será apresentado e discutido com a população. “Queremos evitar novos erros, atender aos anseios da população e resolver esse questão”.

Nos próximos dias engenheiros do Governo do Estado estarão realizando os primeiros levantamentos para elaboração do novo projeto.

Ainda sobre a rodovia MS 306, João Carlos apresentou ao Governador a necessidade de manutenção constante durante esse período chuvoso. O tráfego de veículos e especialmente caminhões aumentou bastante nos últimos anos. Como ação preventiva, a Secretaria de Estado de Infraestrutura fez uma parceria com a Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Obras do Município foi autorizada a realizar um serviço emergencial de tapa buracos. Os serviços já estão feitos.

Contudo, uma solução para o futuro debatida entre o Prefeito e o Governador, é a privatização da rodovia. O Governo do Estado realizará os levantamentos necessários para apresentar essa proposta. “A MS 306 é muito importante para o escoamento da nossa produção e precisamos manter a rodovia em perfeitas condições. O tráfego de caminhões aumentou muito nos últimos anos e a tendência e continuar tendo um grande fluxo, e por isso, a melhor solução poderá ser a privatização”, ressaltou Krug.

João Carlos também colocou na pauta de reivindicações com o Governador, apoio financeiro do Estado para obras de drenagem e pavimentação das vias da cidade, especialmente no Parque União. “Essa é outra preocupação nossa, atender os pedidos dos moradores e conseguir asfaltar as ruas e avenidas que ainda sofrem com o barro e a poeira”.

Ainda em Campo Grande, o Prefeito participou de reunião com o Secretário de Estado de Saúde, Nelson Tavares, reforçando a necessidade que seja mantida e ampliada a parceria do Governo do Estado com a Prefeitura para a saúde municipal após a retomada da gestão para o município. “O Governador Reinaldo e o Secretário Nelson reforçaram a parceria com o município na área da saúde e também estamos trabalhando para atender as necessidades da nossa população”.

“Tivemos uma agenda muito importante em Campo Grande. Contamos com o apoio do Governador Reinaldo Azambuja e de todo o Governo do Estado para realizarmos as obras e os investimentos necessário em Chapadão do Sul. Estamos trabalhando e buscando deixar nossa cidade cada dia melhor”, finalizou o Prefeito.

Assecom PMCS

Comentários