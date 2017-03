Operário vence União ABC no Morenão e segue na ponta do Grupo A

Em jogo que valia a liderança do Grupo A, o Operário venceu o União ABC por 2 a 1 na noite desta quarta-feira, pela 6ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Wilson e Bruno anotaram os gols alvinegros no Morenão, enquanto que Marcelo descontou nos acréscimos de pênalti. A vitória deixou o Galo na liderança isolada do Grupo A com 13 pontos ganhos. O União ABC permanece em segundo lugar com oito pontos. A partida atraiu público de 411 pagantes e 50 não-pagantes, para renda de R$ 2.165. Wilson e Marcelo são artilheiros isolados da competição com seis gols cada.

As equipes voltam a campo no próximo domingo. O Operário recebe o Novo no Morenão às 15 horas, partida que a TV Morena mostra ao vivo para Mato Grosso do Sul. Já o União ABC pega a estrada e vai ao norte do Estado, onde mede forças com o Costa Rica no Laertão.

G1 MS

