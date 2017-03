Divisão de dinheiro roubado motivou morte de jovem Ellian em Chapadão do Sul

Divisão incorreta do dinheiro obtido em roubos foi um dos motivos do assassinato de Elliam Sanches, 17 anos, espancado até a morte no dia 7 de fevereiro em Chapadão do Sul. O estudante de agronomia Alexandre Silva Ribeiro e Bruno Sanches, 23 anos, foram presos e um adolescente apreendido por envolvimento no caso.

O delegado responsável pelo inquérito, Danilo Mansur, explicou que o quarteto estava cometendo diversos crimes pela cidade. A vítima era quem efetivamente roubava os estabelecimentos. O segundo adolescente ficava perto vigiando a chegada da polícia enquanto os outros dois comparsas esperavam em um carro para efetivar a fuga.

No dia anterior ao homicídio, Elliam assaltou quatro lugares, mas teria ficado com a maior parte do dinheiro. Bruno não gostou da atitude e decidiu matá-lo.

O grupo armou um roubo a uma farmácia no dia 7 de fevereiro. Porém, ao deixar o local, um policial de folga flagrou o crime e começou a perseguir Ellian. Ele conseguiu chegar no local onde os colegas o aguardavam no veículo.

Segundo a polícia, o quarteto foi até um local afastado, onde estacionaram. Elliam desceu e foi se esconder em um matagal. Bruno e o outro adolescente foram atrás dele com pedaços de ferro. A vítima foi atingida por três golpes.

Mansur acredita que também tenha favorecido o crime o fato de o rapaz ter sido identificado. Um dos integrantes do grupo já estava sendo procurado por outro crime e teve medo de ser entregue pelo garoto, caso ele fosse apreendido.

Além disso, segundo o delegado, durante a fuga Elliam deixou cair parte do dinheiro e no caminho até o matagal eles fizeram a divisão do montante. Diante de uma quantia menor que o previsto, acharam que o rapaz estava escondendo novamente o produto do roubo.

Em depoimento, Alexandre disse acreditar que o comparsa iria apenas dar uma surra na vítima. Mansur denunciou os adultos por roubo, associação criminosa e homicídio. Já o adolescente responderá pelos atos infracionais análogos a esses delitos.

