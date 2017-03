Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Joana não explica a Ricardo sua irritação. Caio chega para a festa de Luiza. Jéssica aconselha Nanda sobre Renato. Sula presenteia Krica, Cleyiton e Rômulo. Lucas canta uma música especial para Luiza, e Juliana conforta Martinha. Ricardo conta a Tânia que Joana não quer mais falar com ele. Cléo passa mal novamente e aceita dormir na casa de Gabriel. Bárbara se incomoda com Cléo. Arthur fica constrangido com a amizade entre Júlia e Belinha. Rômulo admite que sentiu falta de Sula. Joana afirma a Tânia que Ricardo não é um homem correto.

SOL NASCENTE

Mesquita afirma que irá procurar Kika e sugere que Louzada se aproxime de Carol. Julião sofre de amor por Elisa. Daniel faz uma tatuagem com Ralf. Loretta aconselha Marina a reaproximar Lenita de Paty. Alice se encanta com seu vestido de noiva. Sinhá paga Tânia por seus serviços em favor de César e por ter dificultado a liberdade de Alice. Daniel se insinua para Milena, que não corresponde à investida. Tanaka se emociona com a carta de despedida de Mocinha. Paty pergunta a Marina se Lenita é sua mãe biológica. Tanaka e Gaetano pressionam Sinhá.

ROCK STORY

Lorena garante a Júlia que irá depor contra Alex. Gordo vai com Eva à escola para conversar com Chiara e acalmar a neta. Nicolau diz a Luana que ele e JF fizeram um pacto para que fique tudo bem entre os integrantes da banda. Paçoca é aceito para trabalhar com a banda. Edith e Nelson se impressionam com a semelhança entre Lorena e Júlia. Luizão desconfia de Marisa quando ela diz que a mãe está passando mal. Gordo diz a Gui que está preocupado com Chiara. Yasmin diz a Léo que tem vergonha de ser sua irmã. Yasmin avisa a Néia que irá procurar um emprego para não depender mais de Léo. Gui acusa Léo de ter divulgado fotos íntimas de Diana na internet.

A LEI DO AMOR

Pedro e Helô discutem e Laura sai apressada com Stelinha. Letícia se preocupa com os pais e Edu a leva para o laboratório. Helô passa mal e pede ajuda a Ana Luiza. Tião desconfia de que Magnólia ajudou Marina. Gigi comemora o fim do namoro de Antônio e Ruty Raquel. Misael e Flávia se reconciliam. O carro de Ciro é encontrado. Mileide alerta Salete. Helô implora para Ana Luiza não contar a Pedro sobre sua gravidez. Pedro pede que Laura continue na mansão e na tecelagem. Salete e Augusto decidem manter a empresa de Leonardo como a vencedora da licitação. Venturini e Mileide têm uma ideia para trazer Robinson de volta para política. Laura avisa a Helô que lutará para ficar com Pedro. Pedro se aconselha com Zuza. Tiago vai ao encontro de Marina e a vê sendo ameaçada por Tião. Helô conta para Letícia sobre sua briga com Pedro. Laura se declara a Pedro. Tiago invade o quarto de Marina e surpreende Tião.

NOVELAS DO SBT

RUBI

Genaro diz ao afilhado que não pretende lhe devolver o dinheiro enquanto não se convencer de que Rubi só está casada com ele por interesse. Heitor, furioso, diz ao padrinho que já não confia nele. Artur tenta, em vão, convencer Maribel a desistir de ir até o litoral para conversar com Heitor. Ela diz ao pai que está decidida a procurá-lo com ou sem seu apoio. Rubi não esconde seu descontentamento quando Heitor conta que seu padrinho se nega a lhe devolver o dinheiro. Ele pergunta se isso faria com que seus sentimentos mudassem e Rubi, hipócrita, responde que estaria a seu lado nos bons e nos maus momentos, mas diz que não é justo o que seu padrinho está fazendo. Rubi procura Genaro e diz que é melhor tirar da cabeça a ideia de colocá-la à prova já que nunca contou a Elisa sobre sua outra família. Genaro diz a Rubi que não se importa com o que diga e jura que não vai descansar enquanto não desmascará-la. Paco e Lorena se beijam. Sofia descobre que Genaro é o pai de Luiz. Genaro pede a Sofia que não comente com ninguém o que acaba de descobrir. Maribel chega à casa de Rubi e lhe dá uma bofetada.

QUERIDA INIMIGA

Arthur e Catarina decidem abandonar o país. Bruno e Sara vão buscá-los para tratar de recuperar o dinheiro de Sara. Como não a encontram a ligam, mas se dão conta que ela escapou. Sara vai viver com Bruno, mas pouco tempo depois os expulsam, pois ele deve dinheiro e hipotecou a casa. Ambos vão viver em um quarto numa vila. Jaime apresenta Maria a Hortência e elas começam a planejar a recepção do casamento. Vasco descobre que a recepção será na mansão de Hortência e diz a Rose que jamais colocará o pé naquele local. Zulema diz a Omar que vai se operar e ele a incentiva. Jaqueline vai à casa de Arthur, mas não consegue entrar. Ela percebe que ele foi embora. Ela vai viver com Madalena e Efrain. Zulema diz a Alonso que quer se operar, ele a manda fazer uns exames. Betina e Ivan vão até a academia de dança, e começam a dançar, Betina cai e machuca o joelho, Alonso a examina e diz que terá que ficar de repouso por uns dias e não poderá dançar. Juliano diz a Jaime que precisa começar a planejar sua despedida de solteiro e pede o apartamento de Alonso emprestado para a festa. Lorena diz a Alonso que foi convidada para a despedida de solteira de Rose e Maria e confessa que haverá strippers na festa. Bruno diz a Sara que Alonso vai operar Zulema. Sara pensa em algo para que Zulema morra na operação. A despedida de solteiras começa. Greta e Zulema se encontram na festa. Greta diz a Zulema que Omar fala maravilhas dela e que ela tem muita sorte em ter um marido assim. Os strippers chegam à festa e a diversão começa. Na despedida de solteiros os homens estão tomando umas bebidas quando soa um timbre e algumas strippers entram. A diversão também começa por ali.

O QUE A VIDA ME ROBOU

Greta tem o descaramento de se apresentar na mansão, dizendo a Zulema que pode ajudá-la a encontrar a mulher com quem Omar a engana, ainda que acredite que não exista essa tal mulher. Hortência pede perdão a Vasco, mas ele não quer perdoá-la. Betina informa Ivan que Alonso e Lorena são namorados e este comenta a notícia com Ernesto. Mais tarde, Ernesto se apresenta com um grupo de mariachis fora da casa de Zulema. Lorena aceita Alonso como seu noivo e futuro esposo e eles estão a ponto de brindar o compromisso quando chega Ernesto. Após alguns copos a mais, Greta confessa a Paula que é amante de Omar. Paula afirma que não pode ter amizade com uma mulher que é capaz de destruir uma família e pede para Greta escolher entre sua amizade e o caso com Omar. Greta decide seguir com Omar e sai furiosa do apartamento de Paula. Sara e Bruno já estão planejando como farão para prejudicar Zulema, e assim se vingar de toda a família de Lorena e de Alonso. Sara chega a um restaurante para comer e dá de cara com Lorena e Alonso se beijando.

CARINHA DE ANJO

A van do SBT chega ao colégio Doce Horizonte para buscar as irmãs, Zeca, Padre Gabriel e Madre Superiora para o concurso de coral do Programa do Ratinho. Diana fica com as crianças no colégio e ensina elas a plantar sementes. Franciely consegue uma folga do trabalho com Silvestre. Ele critica as roupas utilizadas por ela. As irmãs cantam na van e ao chegar no SBT ficam encantadas. As religiosas são recebidas pelo produtor do programa. Peixoto vai até a casa de Haydee. Inácio conversa com seu amigo, o cantor sertanejo Goianio Neto. Goianio diz que dupla sertaneja com crianças transmite carisma e ajudaria ele a fazer sucesso. Madre Superiora está ansiosa para conhecer pessoalmente Ratinho, mas fica aflita ao saber que talvez não tenha tempo. Gioanio diz para Inácio incentivar Zé Felipe a cantar ao lado de Zeca e garante que irmãos juntos é sempre sucesso.

NOVELA DA BAND

EZEL

Ezel observa os homens de Kenan. Eysan arruma as coisas de Bahar e lê o diário dela. Bahar é sepultada. Apenas Serdar e Eysan comparecem ao enterro de Bahar.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

Sebastião visita o filho, Gabriel. Leôncio delira e sonha que é açoitado no tronco e preso com a máscara de ferro. Belchior chama Dr. Paulo. Martinho invade o quarto de Rosa. Isaura, Miguel e Pedrinho estão perto de São Paulo.

A TERRA PROMETIDA

Samara então avisa que pode entregar o líder Josué e sua esposa Aruna. Ela leva o oficial para sua tenda. Josué e os outros guerreiros chegam à caverna onde Adonizedeque está escondido com os outros reis. Os monarcas imploram pela vida, mas são executados. Samara engana Aruna e diz querer pedir desculpas. Ruth e Boã cuidam de Sama. Aruna cai na armadilha de Samara e é surpreendida pelo ataque do soldado de Jerusalém. Quemuel chega, luta com o inimigo e é ferido, mas acaba matando o oficial.

Samara se desespera ao ver o pai ferido. Quemuel revela a verdade para Aruna. Ele diz ser seu verdadeiro pai, dá o último suspiro e morre. Léia grita chocada. Raabe fica aliviada ao reencontrar Salmon. Samara se desespera ao ver que Quemuel está morto e começa a vagar dando sinais de loucura. Dez anos se passam e os hebreus seguem vencendo diversas batalhas contra os povos inimigos. Mais velhos, Josué e Aruna conversam e comentam sobre o fato de não terem tido filhos. Iru e Jéssica brincam com o filho Matheus, de oito anos. Acsa permanece triste e com esperança de rever Otniel. Barbudo, forte e queimado de sol, Otniel trabalha pesado em uma grande plantação sob o comando de mercadores de escravos.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

