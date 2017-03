Campo Grande: Amigo vai visitar família e ao sair atropela e mata criança de 1 ano

Menina de 1 ano e 7 meses morreu na madrugada de hoje ao ser atropelada por carro conduzido por amigo da família, de 21 anos. O acidente ocorreu na Rua do Dinar, no condomínio Morumbi Park, na Vila Carlota, em Campo Grande.

De acordo com o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), o rapaz estava visitando a família no condomínio e quando entrou no carro para ir embora, por volta da 1 hora de hoje, deu marcha à ré no veículo e acabou passando por cima da criança.

O Corpo de Bombeiros foi chamado, mas a criança morreu na hora, em frente da casa da família. Conforme o BPTran, o motorista do carro de passeio ficou em estado de choque e várias testemunhas afirmam que ele não viu a criança ao engatar ré no carro.

Apesar do caso ser considerado uma fatalidade pela polícia, o motorista foi levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga, onde o caso será investigado. Ainda segundo o BPTran, não houve necessidade de realizar teste do bafômetro no condutor.

ALINY MARY DIAS – correiodoestado

Comentários