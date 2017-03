Entretenimento: Sabrina Boing Boing paga promessa e fica nua em plena Avenida Paulista

Ela prometeu e cumpriu! Sabrina Boing Boing ficou nua em plena Avenida Paulista, em São Paulo. A DJ pagou a promessa que havia feito, de que ficaria pelada caso a Acadêmicos do Tatuapé vencesse o Carnaval 2017 – o que, como todo mundo sabe, aconteceu.

Sabrina Boing Boing cobriu os seios e as partes íntimas com purpurina dourada, e segurou um cartaz em que se lia: “Campeã.”

“Estava na quadra durante a apuração e assim que saiu que fomos campeões as pessoas começaram a me cobrar. Eu nem lembrava mais da promessa, mas sou mulher de palavra e cumpri. Escolhi a Paulista por ser símbolo de São Paulo. Em momento algum pensei em não cumprir. Prometeu, tem que cumprir. Só não quero ser presa para não faltar amanhã no desfile das campeãs”, disse ela, que com a história da promessa causou ciúmes no namorado, Jonathan Martinez. “Ele Não chegou ao ponto de querer terminar mas pediu pra eu pensar melhor antes de fazer promessas”, contou.

Boing, aliás, foi símbolo da vitória da escola. Ao fim do desfile, ela machucou a testa por conta de um adereço e sangrou muito. “Agora está melhor, mas ainda dói um pouco. Sofri muito durante o desfile, sentia dores, mas tudo pela escola. Tem que dar show”, contou Sabrina, que ainda exibia um curativo na testa por causa dos ferimentos.

Se considerando um amuleto da Tatuapé, ela garante que pretende seguir na escola no ano que vem e já pensa no que vai prometer para a agremiação ser bicampeã: “Vou pensar em algo mais simples e talvez menos ousado. Quem sabe uma ida a Aparecida a pé?”.