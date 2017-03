Prefeito Ivan Xixi esteve em Brasília e solucionou problema das obras da escola Bela Alvorada

O prefeito Municipal de Paraíso das Águas, Ivan Xixi, juntamente liderou nessa quarta-feira dia 08, uma caravana de autoridades do município até a Capital Federal, onde conseguiu solucionar a liberação de recursos para a continuação da obra de construção da escola municipal que está em andamento no Distrito de Bela Alvorada.

PROBLEMA RESOLVIDO

Ivan Xixi, informou a nossa reportagem, que na última segunda-feira, 06, durante uma visita nas obras, ele e os vereadores, foram informados pelos responsáveis que a obra poderia ser paralisada por falta de repasse de verba pelo Governo Federal.

Preocupado com a situação solicitou uma reunião com a máxima urgência no FNDE, e ladeado pelo vice-prefeito Ocesino Oliveira (PSDB) e os vereadores Fiotinho (PR), Neife Vida (PR), Edson da Oficina (PMDB), Ronaldo Paniago (PEN), Marquinhos do Pouso Alto (PMDB) e o assessor Antônio Luiz Soares (Tuta), participaram da reunião com o coordenador geral, Júlio Cezar da Câmara Ribeiro Viana e com o assessor da Presidência Rodrigo de Oliveira Santos Rossi, cujo impasse foi definitivamente resolvido.

A OBRA

A obra de construção da escola municipal do distrito de Bela Alvorada é de 3.121,38 metros quadrados está orçada em R$4.056.696,71(quatro milhões cinquenta e seis mil seiscentos e noventa e seis reais e setenta e um centavos), desses R$3.296.000,00(três milhões duzentos e oitenta e seis mil reais) recursos federais e o restante R$760,696,71(setecentos e sessenta mil seiscentos e noventa e seis reais e setenta e um centavos) contrapartida do município.

