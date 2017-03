Prefeito esteve reunido com Superintendente do DNIT em Campo Grande onde fez solicitações para o município

Preocupado com a logística da via de transporte e com a segurança da população , o Prefeito Municipal de Paraíso das Águas, Ivan da Cruz Pereira (Xixi) acompanhado do vice prefeito Ocesino Alves, esteve na manhã de ontem, dia 07 de março, com o Superintendente Regional do DNIT em Mato Grosso do Sul, Thiago Carim Bucker, onde solicitou serviços de infraestrutura na BR-060 em especial no Km 93, que fica na entrada e saída do perímetro urbano do Distrito de Bela Alvorada, local bastante utilizado por ônibus escolares, caminhões e carretas(principalmente na época da colheita de grãos).

Durante a reunião com o superintendente do DNIT, o chefe do executivo esteve solicitando duplicação com drenagem, iluminação, lombada eletrônica( redutor de velocidade), sinalização no trecho urbano na entrada da sede do Distrito de Bela Alvorada na BR – 060 no trecho entre o Km 92 e 93; construção de uma lombada eletrônica na BR-060, próximo a entrada da Empresa Água Limpa Armazéns Gerais (Gasparetto), local que também tem ocorrido muitos acidentes; construção de pavimentação da 3ª faixa na BR 060, no trecho que se inicia na rotatória (perímetro urbano) da cidade de Paraíso das Águas, somando um trecho de 2 Km no sentido Chapadão do Sul; realização de um novo projeto e execução da obra de remodelação da atual rotatória na entrada da cidade de Paraíso das Águas, de acordo com as normas de trânsito, para melhorar a visibilidade da entrada e saída da BR 060, para o centro da cidade e para a MS – 316; construção de uma lombada eletrônica no perímetro urbano da BR 060, entre o Posto Bisol e a rotatória; realização do projeto e pavimentação asfáltica nas laterais da BR 060, no trecho urbano entre a Empresa Fort Forma e a rotatória, contendo ainda: drenagem de águas pluviais, iluminação ornamental, paisagismo, pista para pedestre, ciclista e uma rotatória próximo ao Posto Bisol, visto que nos dois últimos anos vem aumento as construções e comércios na região; construção da 3ª faixa no trecho entre a Ponte do Rio Sucuriu até transpor a subida da Serra na BR-060, sentido Paraíso das Águas à Camapuã, tendo em vista ser um trecho com muita declividade e curvas acentuadas.

ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS (Foto Arquivo reunião de 2016)

