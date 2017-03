REPLAM: prestadores de serviço afirmam que estão há três meses sem receber e cheques da empresa nao são pagos

Na tarde desta quinta-feira (07), cerca de nove prestadores de serviços, da empresa REPLAM, reuniram no aterro sanitário para tentar receber seus pagamentos, que segundo alguns já estão há 5 meses sem receberem.

A empresa REPLAM foi contratada pela a administração do ex-prefeito Dr. Felipe, pelo valor de, R$ 92.050.431,79, através do contrato n. 031/2015, com Objeto de Implantação, operação e monitoramento da unidade de gerenciamento de resíduos sólidos e limpeza da cidade, pelo período de 25 anos.

Município ficará inviável caso contrato seja mantido

As finanças do município, correm o risco de ficarem inviável caso seja mantido o contrato com a REPLAM.

Um analise mais profundo da atual administração, comprovou que o contrato elaborado pela a administração municipal passada, de R$ 92 milhões de reais é de estrema irresponsabilidade, tendo em vista, que a cada ano, há um reajuste e no final dos 25 anos, o município terá que pagar em torno de R$ 1 bilhão de reais. Hoje a prefeitura paga mensalmente o valor de R$ 194 mil reais. Consta ainda numa cláusula do contrato, que assim que o município der a ordem de funcionamento do aterro, a prefeitura terá que pagar mais R$ 300 mil reais, para ser processado o lixo da cidade, no aterro.

A empresa assim que assumiu os serviços, começou a terceirizar os serviços na cidade e contratação de empresas para prestarem serviços no aterro sanitário. Ocorre que há algumas que estão há cinco meses sem receber.

Cheques não foram pagos e assinatura não confere

Durante a manifestação dos prestadores de serviço, ocorrida nesta quinta-feira (07), alguns prestadores de serviços, fizeram questão de apresentar para a nossa reportagem cheques emitidos pela a empresa que não foram pagos pelo banco

Já outros prestadores de serviços receberam cheques em nome de uma pessoa, que foram devolvidos, pelo fato das assinaturas não conferirem.

Descaso

Há também a reclamação por aporte dos prestadores de serviço, quanto ao descaso dos proprietários da empresa, quando são procurados para falar sobre os cheques que não foram pagos pelo banco eles são até ignorados e não são atendidos.

“Na sexta-feira de carnaval, logo pela a manhã, o responsável pela empresa em Chapadão do Sul, chegou até nós e afirmou que era para parar de trabalhar e que todos estavam dispensados e nem sequer deu mais detalhes e nem nos pagou” afirmou um dono de caminhões que recolhe entulhos para a empresa.

Prefeitura efetuou todos pagamentos

A nossa reportagem entrou em contato com o secretário de finanças do município, que nos informou que todos os pagamentos junto a empresa REPLAM foram efetuados.

Prestador de serviço ficou 08 horas para receber cheques que voltaram

O prestador de serviço, Junior Córdova, informou a nossa reportagem que a empresa suspendeu os serviços que ele prestava no aterro sanitário e não se manifestou sobre os valores que ele tinha a receber. Ele procurou o escritório da empresa em Campo Grande e após um chá de cadeira de mais de 08horas, fez um acerto, onde pegou cinco cheques da empresa, que estão todos sendo devolvidos por falta de pagamento do banco

Empresa é alvo de várias críticas no município

Desde que assumiu os serviços de limpeza e coleta de lixo da cidade de Chapadão do Sul, no primeiro ano da desastrosa administração do ex-prefeito Luiz Felipe, a empresa é alvo de críticas e até mesmo de manifesto por parte da população e seus funcionários.

Os serviços prestados na cidade eram de péssima qualidade, a cidade foi considerada a mais suja da região, a empresa não cumpria o contrato, no item que determinava um número exato de funcionários. A limpeza pública somente melhorou, após a empresa LS Serviços, assumir a limpeza e hoje está tendo dificuldade para receber.

Fica aberto o espaço para que a empresa possa dar seu parecer

Comentários