O tradicional Chá da RFCC de Chapadão Do Sul, está na sua 8ª edição e acontece no próximo sábado, dia 11

O Chá da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Chapadão do Sul (MS), terá novidades este ano.

O já tradicional evento, que está em sua 8ª edição, acontecerá no Centro de Eventos do Sindicato Rural, neste sábado, dia 11 de março, com início às 14h30min MS.

E desta vez, terá exposição e venda de artesanato e bingo. O artesanato é confeccionado pelas pacientes da Rede em parceria com as voluntárias.

O valor do ingresso é de R$30,00 com xícara inclusa de recordação, ou R$15,00, somente para crianças com menos de 10 anos, sem direito à xícara.

Todo o dinheiro arrecado através da venda dos ingressos, artesanato e bingo, será destinado aos projetos da entidade.

Os últimos ingressos estão à venda na RFCC ou com as voluntárias.

A Rede fica na Avenida Goiás, nº 749, no Parque União.

O telefone para contato é (67) 99982-1971 ou 3562-2649