Motociclista acidentado fala sobre saúde da mãe, que caiu em córrego

O motociclista de 32 anos que sofreu um acidente de trânsito e viu a mãe dele, que estava na garupa, ser arremessada em um córrego, comentou o caso. Mãe e filho continuam internados na Santa Casa de Paranaíba.

“Apesar da cena do vídeo ser meio forte, está tudo bem. Quero agradecer ao pessoal que ajudou a gente, os bombeiros, o pessoal do hospital que deu todo apoio aqui pra gente. Minha mãe está bem também, está na UTI em observação, mas está bem, mandar um abraço a todos”, contou Marcelo Leal Francisco.

De acordo com o hospital, a mãe, Girlania Maria Leal Francisco, sofreu fraturas na clavícula e no fêmur e ele sentiu muitas dores dores abdominais, porém, teve apenas ferimentos leves.

Acidente

Passageira da motocicleta, Girlania foi arremessada em um córrego, em Paranaíba, a 398 quilômetros de Campo Grande, em acidente de trânsito na manhã de segunda-feira (6).

O filho dela, de 32 anos, que pilotava a moto, por muito pouco também não caiu na água. A mulher de 57 anos foi levada pela água do córrego por quase 150 metros, até ser socorrida e levada à Santa Casa do município. Vídeo feito por câmeras de segurança de um lava-jato mostra a colisão entre a moto e um carro de passeio.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 8h30 (de MS), mãe e filho seguiam pela avenida Durval Rodrigues Lopes quando foram atingidos por um carro no cruzamento com a rua Doutor Rocha Dias. Ainda segundo o registro policial, o motorista do carro não respeitou a sinalização de trânsito e invadiu a preferencial.

O funcionário de um lava-jato ouviu o barulho da batida e viu a mulher sendo levada pela correnteza. João Paulo correu, pulou na água e prestou os primeiros socorros, até a chegada do Corpo de Bombeiros. “Eu não sei explicar, não tive tempo de pensar, só queria ajudar. Depois dá uma satisfação, uma sensação muito boa de ter feito uma coisa assim. Fiz porque a vítima poderia ser eu e gostaria de ser ajudado”, disse.

O motorista do carro, de 40 anos, não ficou ferido. O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

