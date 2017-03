DEMUTRAN realiza a pintura das faixas de pedestres nas escolas e cei’s

A Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul, através do DEMUTRAN – Departamento Municipal de Trânsito – está realizando a pintura de faixas de pedestres em todas as escolas e CEI’s do município, com objetivo de dar mais segurança aos pais e alunos na entrada e saída das aulas.

Existem várias campanhas sobre o uso da faixa, mas, mesmo assim ainda é pouco utilizada pelos pedestres e menos respeitada por parte dos motoristas, e isso pode gerar além de graves acidentes, multas para aqueles que desrespeitam a sinalização.

O Prefeito João Carlos Krug reforça o pedido para que os pais ensinem seus filhos a usar a faixa, e pede também o respeito da sinalização por parte dos motoristas para que acidentes não venham acontecer, assim teremos um trânsito mais seguro.

*Assecom PMCS

