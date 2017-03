Comerciante comete suicídio em Chapadão do Sul

Por volta das 17hs00 desta terça-feira 07, um comerciante identificado como Clodoaldo, proprietário de uma conveniência, localizada na avenida 16, cometeu suicido após se enfocar no escritório do seu estabelecimento.

Informações no loca é que um senhor estava tomando uma cerveja no local, quando em determinado momento, o homem adentrou no escritório e não retornou. O senhor já de idade, dirigiu-se até a porta do escritório, batendo na porta para pagar a conta. Como ele não respondia abriu a porta e viu comerciante amarrado em um arame, revestido com plástico em uma barra de ferro para se enforcar.

O senhor saiu correndo e pediu socorro para vizinhos que acionaram os bombeiros, que chegou no local encontrou o corpo ainda com temperatura corporal normal. Foram realizadas sucessivas RCP, Reanimação Cárdico Pulmonar, sem sucesso. Segundo ainda dos Bombeiros, o comerciante estava pendurado em um cômodo nos fundos da conveniência.

Polícia Militar e a Polícia Civil isolou o local o local, aguardando a chegada da Perícia da Polícia Civil, de Paranaíba, que chegou por volta das 21hs30, para em seguida liberar a retirada do corpo do local.

