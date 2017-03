Walter Ferreira é o novo técnico do Comercial

A diretoria do Comercial anunciou nesta segunda-feira o nome de Valter Ferreira para ser o treinador da equipe no restante da temporada. Seis vezes campeão estadual e maior conquistador de taças no estado, o novo comandante assume já nesta terça-feira e terá a mesma comissão técnica de Márcio Bittencourt que deixou o time após a derrota de sábado para o Novo.

Em contato com o site Gazeta MS, o Diretor de Futebol Paulo Telles disse que negociou com vários técnicos e a escolha foi dentro da realidade financeira do clube. “Ouvimos vários profissionais e passamos para o presidente que fez a escolha pelo Valter. Ele se apresenta na terça-feira e dará sequência ao trabalho com o elenco”, disse o dirigente que confirmou conversa com Chiquinho Lima conforme divulgado pelo Gazeta MS neste domingo.

Natural de Bauru, Valter Ferreira foi zagueiro revelado pelo Noroeste, passou por Santo André, Matsubara (PR), Comercial e Grêmio Maringá (PR) e conseguiu o feito de chegar a seleção brasileira Sub 20 em 1974. Devido a várias lesões, encerrou a carreira aos 24 anos. Depois em 1980, comandou as categorias de base do Noroeste, até chegar ao time profissional no final desta década. Posteriormente passou pelo futebol do Mato Grosso do Sul, conseguindo seis títulos estaduais pelo Sena de Nova Andradina, Cene (MS) duas vezes, Comercial (MS) e SERC (MS) com mais duas conquistas.

Foi campeão da Série A3 pelo Rio Preto e Mirassol em 1994 e 1997, respectivamente, conquistou ainda um título estadual pelo Gama (DF) em 2000, porém obteve grande destaque no futebol em 2002: campeão mineiro pela Caldense (MG), maior conquista segundo o treinador em sua carreira.

Dirigiu duas equipes cariocas: Volta Redonda (RJ) e Americano (RJ) e depois de rodar por vários clubes como Londrina (PR), Cuiabá (MT), Joinville (SC), Anapolina (GO), Sampaio Corrêa (MA), Barretos, entre outros.

Valter chegou a ser anunciado pelo Naviraiense em 2016, mas devido a problemas financeiros e mudanças na diretoria, o negócio acabou sendo cancelado. No mesmo ano assumiu o Atlético Sorocaba em janeiro, mas permaneceu por pouco tempo.

O novo técnico terá a missão de devolver a confiança no Comercial que tem campanha irregular no estadual 2017 com duas vitórias, um empate e três derrotas, ocupando a quarta posição do Grupo A com sete pontos.

