Paranaíba: Motociclista morre em colisão em MS após ser arremessado por 10 metros

Um motociclista de 28 anos morreu em colisão contra veículo no cruzamento das ruas Francisco Mariano de Faria com a Dona Bitinha no bairro Jardim Ipiranga, em Paranaíba, região leste de Mato Grosso do Sul, neste domingo (5), depois de ser arremessado por 10 metros por causa do impacto da batida.

De acordo com o registro policial, a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos. O médico plantonista informou a polícia que o motociclista sofreu traumatismo craniano severo e duas paradas cardíacas.

A polícia constatou que o acidente foi causado pelo motorista de 56 anos que desrespeitou a sinalização e invadiu a preferencial. A perícia criminal não compareceu porque o local do acidente não foi preservado.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor na 1ª Delegacia de Polícia da cidade.

