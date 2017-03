Paranaiba ; Colisão de carro e moto mulher cai dentro de córrego

Girlania Maria Leal Francisco, 57, foi arremessada dentro do córrego Fazendinha, na esquina da avenida Durval Rodrigues Lopes com a rua Doutor Rocha Dias, no Centro de Paranaíba, às 8h40 da manhã de hoje, 6. A motocicleta, conduzida pelo filho Marcelo Leal Francisco, 32, foi atingida por um Corolla branco conduzido por José Maciel de Souza, 40, que desceu a rua e cruzou a avenida, por onde trafegava a motocicleta.

No impacto do acidente, a mulher foi arremessada na proteção lateral da ponte e caiu desacordada dentro do córrego. Ela foi levada pela água por um quarteirão, onde foi socorrida por um jovem que trabalha em um lava jato em frente.

O condutor da moto teve um braço imobilizado e ferimento na cabeça. A mulher sofreu ferimentos na perna, cabeça e um braço fraturado. O estado de saúde dela inspira cuidado.

