“O papai está matando a mamãe”: criança grita por socorro e cunhado salva mulher em Chapadão do Sul

Neste fim de semana uma mulher, de 34 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio pelo ex-marido, de 31 anos, na cidade de Chapadão do Sul.

A mulher estava em sua residência com amigos e parentes quando o ex-marido entrou no terreno do imóvel surpreendendo a vítima derrubando e tentando enforcá-la, momento em que o filho do casal presenciou a agressão.

A criança correu gritando, “o papai está matando a mamãe”. O cunhado da vítima saiu em socorro e o autor acabou fugindo não sendo encontrado pela polícia. A mulher disse na delegacia que o autor a perturba por saber que ela está namorando.