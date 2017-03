Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Dia favorável para novas amizades que o ajudarão a progredir muito. Será necessário efetuar mudanças e adaptar-se às situações para que se concretizem seus planos. Procure evitar as ações violentas e as palavras ásperas.

TOURO – Evite questões com vizinhos. Os amigos leais o ajudarão em qualquer dificuldade e conseguirá realizar boa parte de seus anseios e desejos. A troca de ideias com amigos pode ser muito útil, sem esquecer e respeitar a individualidade de cada um. Bom momento para viajar.

GÊMEOS – As ações corretivas, discussões demoradas, demandas e toda e qualquer questão que se ligue aos seus direitos, devem ser tratadas com cautela e coragem. Conte com os amigos. No amor busque a harmonia.

CÂNCER – Neste dia em que os planetas estão favoráveis, maiores serão as possibilidades de se realizar materialmente, através de negócios e pelo esforço no trabalho. Aproveite. Tudo o que estiver relacionado com contatos, correspondência, cursos e viagens curtas estarão favorecidos para você.

LEÃO – Bom aspecto para viagens, transportes e novos empreendimentos imobiliários. Contudo, a falta de constância poderá prejudicar seus objetivos financeiros e profissionais. Um maior contato com a pessoa amada poderá também ocorrer. Bom momento para pequenas viagens.

VIRGEM – Com entusiasmo conseguirá resultados surpreendentes. Boas chances se evidenciarão no trabalho favorecendo seus planos. Confie nos seus familiares, pois eles só lhe darão contentamento. Deve procurar dar mais atenção a sua saúde e ao descanso.

LIBRA – Evite desavenças, questões e desarmonias na vida doméstica. Por outro lado, terá sucesso nos negócios relacionados com minas, construção e com metais e será bem sucedido profissionalmente. Os passeios e entretenimentos estarão muito beneficiados hoje, assim como a vida afetiva.

ESCORPIÃO – O período da manhã será um tanto ou quanto complicado para você. Mas, à tarde, tudo deve melhorar sensivelmente. Conseguirá progredir no trabalho e será bem sucedido. A vida profissional ainda estará exigindo atenção.

SAGITÁRIO – Grandes possibilidades de sucesso estão ao seu redor. Possibilidades de ganho na loteria ou ter sua situação mudada para melhor a qualquer momento. Você estará necessitando dedicar mais tempo ao lazer para recarregar as energias. Contenha o impulso de comprar tudo o que vê.

CAPRICÓRNIO – Dia em que sua mente estará bastante alerta para obter valiosas informações em relação aos amigos. No amor, novamente o ciúme ou divergências de opiniões podem afetar um pouco o romance, que tende a encontrar maior harmonia a partir de amanhã.

AQUÁRIO – Não invente coisas novas, neste dia. Deixe para um momento mais propício. Tome cuidado com acidentes, causados por inflamáveis e corrosivos, e cuide de sua saúde e reputação. Evite prejuízos, pois estará mais sujeito a multas ou taxas.

PEIXES – Pessoas mais velhas podem ajudar você neste dia. A influência astral é das melhores para fazer novas amizades e contatos públicos, pois estará com ânimo para influenciar os outros. Você continuará seguindo seus planos e projetos.

