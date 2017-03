GOIÂNIA | Armazém de falsificação de cervejas é fechado pela polícia na capital

Um armazém onde rótulos de uma marca de baixo custo de cerveja eram trocados por outros de marca mais cara foi fechado nesse sábado (04/03).

Os policiais do Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (Giro) da Polícia Militar (PM) descobriram o crime enquanto realizavam abordagem padrão na Avenida Perimetral Norte, no Setor Perim, em Goiânia.

De acordo com a PM, o carro em que estavam Júnio dos Santos de Azevedo e Gabriel Ramos do Prado foi parado durante a operação. No veículo, os policiais encontraram rótulos impressos da marca Antártica. No celular de um deles foram encontradas mensagens com negociações de caixas de cerveja.

Ainda segundo a PM, o serviço de inteligência do Giro apontou que as adulterações eram feitas em uma casa localizada no Residencial 14 Bis, em Goiânia. Os suspeitos compravam garrafas de cerveja da marca Glacial e trocavam os rótulos pelos da Antártica.

Os policiais apreenderam 125 caixas de cerveja no local, além de R$ 3.200 em espécie, uma prensa, rótulos e tampas de garrafas.

Fonte: Mais Goiás

