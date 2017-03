Conselho de Farmácia homenageia Secretaria de Saúde de Figueirão

O Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul (CRFMS) homenageou a Secretaria Municipal de Saúde de Figueirão, por meio do secretário Fernando Nogueira Barbosa, por ser uma das poucas no Estado que cumprem com o pagamento do piso salarial da categoria farmacêutica. Também participou da homenagem o servidor municipal João Rafael, testemunha do ato que homenageou a Prefeitura por escolher um farmacêutico como secretário.

Na oportunidade dois projetos foram oferecidos ao município que poderão contribuir diretamente com a população figueirãoense: Farmácia Clínica, com custo zero para implantação e manutenção e a Farmácia Viva, com recursos liberados pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul.

“Esse reconhecimento nos liga diretamente com o Conselho Regional de Farmácia para que eu possa fazer solicitação e reivindicação de aumento de repasses da Assistência Farmacêutica, além de outros que ainda não possuímos”, esclarece o secretário municipal de Saúde, ao agradecer a contribuição direta dos servidores João Rafael e Clarice.

Texto: Assessoria

