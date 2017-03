Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Agenor pede desculpas a Joana, que desconfia do comportamento do padrasto. Tânia e Bárbara se enfrentam durante o jantar e Ricardo ameaça expulsar a filha de casa. Joana se surpreende ao encontrar Toninho vendendo produtos na praia. Com raiva de Vanderson, Jorjão aceita treinar Rômulo para a luta. Damiana e Joana cuidam do pé machucado de Giovane. Lucas e Martinha passeiam juntos. Luiza questiona Lucas sobre a relação com Martinha. Damiana insinua a Joana que Agenor tem uma revelação a lhe fazer.

SOL NASCENTE

Carol conta tudo o que sabe sobre César para Louzada, mas esconde os crimes de Sinhá. Marina revela a Lenita que Paty não pensou em procurar a mãe biológica. Sinhá ameaça Tanaka para Mocinha. Mario e Alice chegam a Minas Gerais. Louzada e Mesquita garantem proteção policial a Carol. Wagner tem um surto e Chica, Quirino e Julia o acolhem. Ralf sente ciúmes de Milena em seu primeiro dia de aula. O professor Daniel se interessa por Milena. Louzada descobre que Mario e Alice foram para a Fazenda Vagalume. Alice surpreende César com os documentos que comprovam sua inocência.

ROCK STORY

Júlia fica numa cela com outras duas mulheres. Daniel pede calma a Gui. Tom diz a Amanda que fará de tudo para Edith aceitá-la. Gui visita Júlia na penitenciária. Yasmin avisa a Léo que não deixará de ver Zac. Edith se recusa a conversar com Amanda. Nina e Miro assinam o contrato com a Radical Music. Gordo avisa a Diana que adiará o lançamento do CD da banda 4.4. O delegado informa a Daniel e a Gui que Marisa será chamada a depor. Nanda se sente confiante quando Gordo não aceita seu pedido de demissão. Léo é expulso da Som Discos, a pedido de Diana. Marisa não gosta de saber que Alex usou Júlia. Diana se enfurece ao descobrir que Léo divulgou suas fotos íntimas na internet.

A LEI DO AMOR

Tião expulsa Flávia e Marina de sua casa. Tiago vai atrás de Marina. Helô afirma a Pedro que não confia nele. Tiago pede para conversar com Marina, enquanto Flávia observa os dois. Jéssica fica furiosa com Antônio. Ruty Raquel foge de Jáder. Magnólia questiona Tião sobre Marina. Laura tenta criar um clima entre ela e Pedro. Juninho critica Yara ao saber de seu envolvimento com Ciro. Misael não aceita que Flávia tenha pedido dinheiro para Tião. Letícia sente-se mal e Tiago a ampara. Suely incentiva Gustavo a tentar reatar com Salete. Salete recebe flores de Leonardo. Sílvia visita Vitória. Letícia teme a possibilidade de estar grávida. Magnólia comenta com Gigi sua ideia para acabar com a chantagem de Tião. Jáder e Ruty Raquel tentam convencer Robinson a desistir de entrar para a política. Suely pede para conversar com Salete. Pedro convida Laura para trabalhar na tecelagem. Magnólia pede para Marina ajudá-la a provar a culpa de Tião na morte de Isabela e Zelito.

NOVELAS DO SBT

RUBI

Liliam e Elisa se encontram na construtora de Genaro. Hilda avisa Genaro sobre a presença das duas e ele, inquieto, pergunta se desconfiaram de alguma coisa. Hilda diz que ainda não, mas não sabe até quando poderá contornar a situação, pois não está disposta a continuar mentindo. Rubi volta a procurar Alessandro com o pretexto de preveni-lo contra Sônia. Ela diz ao ex-namorado que não gostaria de vê-lo destruir a sua vida ao lado da amante de um homem poderoso. Alessandro responde que sabe tudo sobre o relacionamento de Sônia e Tiago por que ela sim é uma mulher sincera. Lorena diz a Heitor que Rubi usou a ela e a Paco para ir até o Vale Bravo para se encontrar com ele. Heitor, furioso, pede a Elisa que não volte a se intrometer em seu casamento. Heitor tenta convencer Genaro a esclarecer sua situação e contar a verdade para suas duas famílias antes que elas descubram por terceiros, como aconteceu com ele. Rubi telefona para Alessandro, mas ele desliga sem falar com ela. Toledo liga da praia para Alessandro e diz que Rubi está passando mal. Quando ele chega lá Rubi o abraça e diz que quer conhecer o amor em seus braços.

QUERIDA INIMIGA

Lorena e Alonso passam o dia juntos na basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, onde estão profundamente felizes. Depois, Alonso leva Lorena para passear entre uns canais fluviais onde escutam mariachis. No apartamento de Alonso, ele dá um bracelete a Lorena como presente de compromisso e a diz que cada pedra tem um significado. Lorena lhe diz que gosta dele, mas precisa de um tempo, pois ainda tem muitas dúvidas. Hortência perde a empresa e é despojada de seu patrimônio. Augusta diz que ficará com Hortência, aconteça o que acontecer. Arthur vai ver Madalena e lhe dá um envelope com dinheiro por haver ajudado Jaqueline. Ernesto sai do ar com seu programa de cozinha e pela maneira com que comanda a atração, seu programa é um grande sucesso e a emissora recebe muitas ligações. Ernesto dedica o prato do dia a Lorena, o que gera muita alegria em Diana e Zulema. Diana diz que se nota que Ernesto ama Lorena. Paula conhece Ernesto já que Betina vai passar o dia em seu apartamento com Ivan. Paula pede a Ernesto que vigie seu sobrinho e Betina. Jaime diz a Hortência que vai se casar com Maria e ela sugere que façam a festa em sua casa. Também sugere que ele insista com Zulema para que o perdoe. Depois, Jaime vai ver Zulema e ela o perdoa graças à intervenção de Lorena. Omar continua vendo Greta e, quando ele chega a casa, bem tarde, Zulema o abraça e sente perfume de mulher. Alonso sugere a Lorena que Zulema poderia ser uma boa candidata para a cirurgia de redução estomacal. Alonso ensina Lorena a dirigir e ela se lembra do quão difícil era aprender com Ernesto. Ernesto vai atrás de Lorena e ela está no carro com Alonso. Ele a abraça. Ernesto os vê e acredita ter perdido Lorena para sempre.

O QUE A VIDA ME ROBOU

Na fazenda Almonte, Montserrat e Carlota se encontram. Montserrat, chorando, suplica a sua tia que esclareça as mentiras com Alessandro e sua mãe. Carlota diz que Alessandro foi para Água Azul. Montserrat diz para sua tia que Alessandro é um mentiroso. O padre Anselmo se alegra por seu afilhado estar bem. Rosário, angustiada, pede ao Padre Anselmo que fale com Alessandro para que ele mande Maria para outro lugar, já que ela só busca problemas. Carlota pede a sua sobrinha que lute pelo seu casamento com Alessandro. Montserrat vai à casa de Jose Luis e lhe suplica que vá embora da fazenda e a deixe em paz, já que está cansada de tantas mentiras. Alessandro e Montserrat discutem em seu quarto. Alessandro liga para o capitão Robledo e o convida para comer. Ele pede que o capitão traga também Victor, Esmeralda e Graciela. Montserrat informa José Luis que Alessandro convidou Robledo para comer. Ela se preocupa, pois o capitão é capaz de matar o rapaz caso o descubra. José Luis se nega a ir embora da fazenda sem Montserrat. Montserrat volta para seu quarto e pede a Alessandro que não convide ninguém. Alessandro pede a Montserrat que durma com ele. Joventino tenta assassinar Alessandro enquanto o rapaz dorme. Maria chega e frustra seus planos. Na fazenda “Arguelles”, Demétrio quer ir embora para não estar com Josefina e Adolfo caçoa dele.

CARINHA DE ANJO

Peixoto ensina Rosana a pescar com o molinete. Para isso, ele precisa ficar próximo a ela, como se estivesse abraçando. Zé Felipe, que está no mesmo pesqueiro com Pascoal, pensa que a mãe de seu amigo, Emílio, está sendo atacada e corre para salvá-la. Ele percebe que foi um mal-entendido. No food truck de Vitor, Verônica diz às irmãs Fabiana e Cecília que acha Gustavo muito bonito e charmoso. Dr. André chega, resolve se juntar às moças, e faz elogios à Cecília. Inácio fala para Diana que pode conseguir uma entrevista para Zeca com um amigo que trabalha na rádio. Rosana chega à sua casa e conta para Juju que viu Zeca tocando violão para uma garota no pesqueiro. Dr. André e Fátima conversam sobre Cecília. Fátima diz que acha que sua irmã tem dúvidas sobre sua vocação de freira e André fica esperançoso de que um dia ela desista dessa ideia. As freiras ensaiam para o concurso. Zeca fica emburrado quando todos em sua casa querem saber mais sobre a menina para quem ele estava tocando violão. Dulce diz a seu pai que só vai ser amiga de Nicole se ele aumentar o salário de Verônica. Gustavo pensa que Verônica reclamou com Dulce e diz a Estefânia que demitirá a moça.

NOVELA DA BAND

EZEL

Ezel tenta encontrar o homem que matou Kamil. Bahar encontra Ezel no enterro de Kamil. Ali acompanha Bahar para fazer exames no hospital. Ezel questiona Eysan sobre a paternidade de Yan. Ezel ameaça Cengiz e desafia Kenan.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

Perpétua vai à casa de Estela. Álvaro diz que vê Branca como irmã. Henrique enfrenta Sebastião. Dr. Paulo atende Leôncio e diz que ele está demente. Sebastião expulsa Flor-de-Lis do quarto de Rosa. Henrique vai ao quilombo lutar a favor de Isaura. Gioconda sente-se mal e Diogo à socorre. Leôncio percebe que sua tropa está desfalcada. Diogo recebe uma mensagem de Sebastião e vai a sua fazenda. Sebastião se irrita com a desobediência de Henrique. Moleca chama Bernardo para defender o quilombo. Isaura e Miguel fogem do quilombo.

A TERRA PROMETIDA

Na masmorra do palácio, Aruna diz perdoar Tobias. Adonizedeque começa a preparar um ritual para sacrificar Tobias. Os soldados buscam o Monstro Hebreu na prisão. Josué permite que Mireu, Ula e Lina permaneçam em Gilgal. Adonizedeque obriga Aruna a matar Tobias. Josué diz confiar em Deus. Aruna se recusa a matar Tobias e tenta golpear o rei, que consegue se esquivar. Furioso, Adonizedeque pega o punhal e mata Tobias. Ioná fica feliz ao saber que sua amiga está viva. Josué vai até a tenda de Quemuel e avisa que Aruna está viva. Samara se surpreende com a notícia. Adonizedeque ordena que prendam Aruna na masmorra. Darda e Jesana amparam Yana. O rei de Jerusalém avisa que é preciso dominar Gibeão para terem êxito contra os hebreus. Setur elogia a beleza de Lina. Mara é maltratada pelos mercadores de escravos. Eles dão comida estragada para a vilã comer. Com Aruna amarrada à frente, Adonizedeque conduz o exército de Jerusalém. Josué descobre que Gibeão foi atacada e avisa que a guerra começou. O líder de Israel pede proteção a Deus.

