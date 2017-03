Chefe do Executivo e secretária de Saúde prestigiam posse da nova diretoria da FHCR

O prefeito Waldeli dos Santos Rosa acompanhado da secretária Municipal de Saúde Adriana Tobal, prestigiou na tarde do último dia 24 de fevereiro de 2017, a cerimônia de posse da nova diretoria administrativa e do conselho fiscal da FHCR – Fundação Hospitalar de Costa Rica – MS.

Walter Moreira Lima reassumiu a presidência da FHCR. Com ele assumiram os demais membros que compõem a nova diretoria administrativa, sendo eles: José Alcides Simplício (vice-presidente); Uriel Carvalho de Oliveira (primeiro-secretário); Mirian Pereira de Souza Maia (segunda-secretária); Ilson Ramos dos Santos (primeiro-tesoureiro) e Paulo Cesar Gabaron Vargas (segundo-tesoureiro).

Em seu discurso o presidente falou que é com muita alegria e com muita esperança que reassume a diretoria da FHCR, que tem ciência da responsabilidade e compromisso com a população costarriquense e que acredita no projeto do prefeito Waldeli em ter a saúde como um dos pilares de sua administração.

O prefeito por sua vez desejou um bom trabalho a todos, ficando a disposição desde já e pedindo para que tenham fé, que juntos irão conseguir viabilizar diversas coisas para a cidade e uma das prioridades é de investir em mais saúde para nossos munícipes.

“O cenário hoje é adverso e assim será por um tempo, não dá para negar. Mas é preciso comprometimento e a gente sabe que aqui não vai faltar”, afirmou o prefeito ao acrescentar que em nome do povo de Costa Rica parabeniza não a instituição, abstrata, formada por paredes e equipamentos, mas sim as pessoas que estão por trás dela, que assumem o desafio e enfrentam obstáculos, mas não abandonam a missão da prestação do serviço. O Chefe do Executivo também fez questão de afirmar que continuará sendo parceiro da FHCR e da direção na busca permanente pela oferta de um bom serviço.

A secretária Adriana Tobal ao comentar sobre a posse afiançou que a saúde pública é prioridade na gestão do prefeito Waldeli tanto que já houve significativos investimentos na infraestrutura, aquisição de insumos de saúde e equipamentos de alta tecnologia. “Estamos trabalhando por uma saúde pública mais digna e humanizada”, pontuou.

Durante a cerimônia também foi empossado o conselho fiscal que ficou composto pelo 1º membro Paulo Renato Andriani; 2º membro Roney Hauck Rodrigues e 3º membro Jovenaldo Francisco dos Santos. Os suplentes são Adriana Maura Maset Tobal, Waldemar de Jesus Martins e Waldomiro Bocalan, respectivamente.

