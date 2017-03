Chapadão do Sul iniciou o projeto de asfalto nas ruas do Parque União

A rua Pará na esquina com a Avenida Mato Grosso do Sul foi o ponto de partida para o início do levantamento geodésico com a utilização de um GPS que formatará o projeto das obras de asfaltamento nas ruas que ainda estão sem cobertura em Chapadão do Sul. A informação foi confirmada na manhã de domingo pelo prefeito João Carlos Krug. O empreendimento terá verbas – inicialmente – do Governo do Estado e do município com previsão de início logo após a estação das chuvas. O arquiteto Ricardo Bannak, adjunto da secretaria da Seinfra (Secretaria de Infraestrutura) acompanhou os trabalhos no final de semana, antes da interrupção causada pela chuva.

A demanda por pavimentação asfáltica em todos os bairros é a de maior volume em Chapadão do Sul. O início dos trabalhos de levantamento de dados é animador, está dento do organograma e pode ser feito mesmo com o tempo instável. Já a colocação de asfalto não combina com água da chuva. As marcações do GPS são armazenadas no computador, não perdem a validade e servem para balizar o trabalho da empreiteira que ganhar a licitação.

