SERC e CREC voltaram a empatar pelo segundo turno do estadual

A forte chuva que caiu minutos antes do jogo entre Chapadão e Costa Rica, acabou prejudicando muito a partida. Na entrada do estádio, uma grande lagoa se formou e dentro o gramado apresentou várias piscinas.

Para quem esperava ver um grande jogo entre SERC e CREC, ficaram na decepção. Com um campo pesado, muita agua, o dérbi da região acabou ficando no empate em 0x0.

As duas equipes entraram em campo na defensiva e com muitos chutões. Nos primeiros 25 minutos a equipe da casa foi superior ao visitante. Aos poucos o CREC acertou no meio de campo e passou a dominar as jogadas ofensivas do SERC.

Na volta segundo tempo a equipe de Costa Rica, perdeu em três minutos de jogos, duas oportunidades clara de gol.

Até aos 15 minutos, a equipe do CREC apresentou maior volume de jogo. A partir deste momento, a SERC voltou a crescer na partida.

A única oportunidade clara de gol, foi aos 28 minutos com o atacante da SERC Birô Love, quando a bola sobrou para ele e de frente para o goleiro bateu fraco, facilitando a defesa do goleiro Daniel.

Sobressaíram no jogo as duas defesas, que foram soberanas nas bolas aéreas, jogada mais utilizadas tanto pelo SERC como pelo CREC e com isso, ganharam todas no alto.

Com esse resultado a SERC manteve a sua invencibilidade, chegou aos 08 pontos, com incrível 05 empates seguidos e passa a terceira colocação no grupo.

Apesar do tempo chuvosa, um bom publico compareceu ao estádio para incentivar a SERC

