Novo vence Comercial e deixa lanterna do grupo A do campeonato estadual

Na abertura da 6ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense, o Novo bateu o Comercial por 1 a 0, na tarde deste sábado (4), no Morenão. Com o resultado o time alviverde deixou a última posição do grupo A e chegou aos 7 pontos, mesmo pontuação do rival, mas fica na quarta posição, por ter pior saldo de gols do que o colorado, terceiro colocado.

As equipes se apresentaram para um público de 339 pessoas, sendo 189 pagantes e 150 não pagantes. Para uma renda de R$ 3.450. E, assim como os presentes, o jogo foi de poucas emoções.

O Novo começou os primeiros 15 minutos melhor, mas o Comercial conseguiu equilibrar e o jogo ficou preso no meio de campo, com poucas chances reais de gol. No fim dos 45 minutos inciais, o time alviverde voltou a pressionar, mas sem sucesso, com a primeira etapa concluída sem alteração no placar.

O segundo tempo começou equilibrado, com as duas equipes chegando ao ataque, embora, sem conseguirem criar muitas oportunidades de abertura do placar. Aos 33 minutos, porém, o Novo em contra-ataque mortal abriu o placar com o lateral Vandinho. Com 1 a 0 no placar, o alviverde da Capital conseguiu segurar até o resultado até o final.

Na próxima rodada, o Novo enfrenta o líder Operário no domingo (12), no Morenão; enquanto o Comercial tem confronto fora de casa com a Serc, no mesmo dia.

A 6ª rodada tem continuidade neste domingo (5), com mais quatro jogos.

Chapadão do Sul – Serc x Costa Rica, às 15 horas

Rio Brilhante – Águia Negra x Corumbaense, às 15 horas

Naviraí – Naviraiense x Sete de Setembro, às 16 horas

Ivinhema – Iviemense x Urso de Mundo Novo, às 17 horas

Richelieu de Carlos Campograndenews