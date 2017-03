SERC terá duas baixas para o dérbi contra o Costa Rica

A equipe da SERC encerrou na tarde de ontem os preparativos para o jogo deste domingo contra a equipe do CREC de Costa Rica. Treinador Ordilei, realizou o coletivo apronto e praticamente já definiu a equipe que vai buscar a sua primeira vitória em casa, apesar de ser a única equipe invicta na competição e vice-líder do grupo A com 7 pontos.

A equipe terá dois importantes desfalques para o jogo. O zagueiro Fabão foi afastado da equipe por atos de indisciplinas. O outro desfalque é no ataque, com Clebinho, que sofreu um desconforto na coxa e foi vetado para o jogo.

Na equipe do CREC, que está realizando uma das suas piores campanhas em estaduais, o técnico deu entrevista às emissoras de rádio da cidade e afirmou que sua equipe vai sair de Chapadão do Sul com uma vitória. Ele não tem problemas na equipe.

O jogo terá início às 15 horas no estádio da SERC, porem antes haverá um amistoso com as equipes da base.

Comentários