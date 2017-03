Rosalin passa a representar Figueirão no Cointa

O prefeito de Figueirão, Rogério Rosalin, assumiu nesta sexta-feira (3) a representação do município no Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Taquari (COINTA), formado pelos municípios de Figueirão, Alcinópolis, Bandeirantes, Camapuã, Costa Rica, Coxim, Pedro Gomes, Rio Verde de MT, São Gabriel do Oeste e Sonora. O presidente empossado é o prefeito de Rio Verde de Mato Grosso, Mário Alberto Kruger.

“A união desses municípios, além de trazer benefícios sustentáveis para bacia hidrográfica, úne as prefeituras da região a favor do desenvolvimento local. É preciso amadurecer parcerias como esta para tornar a região ainda mais atrativa em aspectos econômicos e ambientais”, justifica Rosalin, sobre a participação no Cointa, junto aos demais municípios membros que compõem a bacia hidrográfica do Alto Taquari.

Antes da posse oficial do presidente, aconteceu uma reunião técnica envolvendo todos os prefeitos e alguns secretários municipais, com a finalidade de buscar estratégias para a manutenção e preservação da bacia hidrográfica.

Também participaram da posse na noite desta sexta-feira (3), o senador Pedro Chaves; o presidente da Assembleia Legislativa, Júnior Mochi; o diretor do Imasul, Ricardo Eboli; coordenador regional da Casa Civil, Jorge Luiz de Oliveira Santos; os prefeitos Delano de Oliveira (Camapuã); Dalmi Crisóstomo (Alcinópolis); Aluizio Cometki São José (Coxim); William Luiz Fontoura (Pedro Gomes); Jeferson Luiz Tomazoni (São Gabriel do Oeste), Enelto Ramos da Silva (Sonora), Buda do lair (Rio Negro) e o vice prefeito de Costa Rica Roberto Rodrigues.

O Cointa

Criado em 1997 o objetivo do Cointa é de criar ferramentas gerenciais para mudanças planejadas e organizadas, a favor da gestão de recursos hídricos, meio ambiente, desenvolvimento social, econômico e institucional.



Texto: Assessoria de Comunicação

Fotos: Bulhões