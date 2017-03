Prefeitura paga rescisão dos servidores contratados pela AHBB

A Prefeitura de Chapadão do Sul pagou nesta sexta-feira as rescisões dos funcionários contratados pela empresa AHBB durante o tempo em que a empresa foi responsável pela gestão da saúde pública municipal.

O Secretário de Finanças e Planejamento, Itamar Mariani, informou que na tarde desta sexta-feira foi feita a transferência do pagamento, que está disponível para saque.

No final de janeiro, por recomendação feita pelo Ministério Público Estadual, o Prefeito João Carlos Krug rescindiu o contrato com a OSs (Organização Social de Saúde) AHBB, que administrava o setor em Chapadão do Sul. Agora, foi feito o pagamento das rescisões trabalhistas.

Desde o final de março os servidores que continuam trabalhando estão contratados pela Prefeitura e agora receberão seus vencimentos pela Administração Municipal.