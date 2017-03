Manutenção provisória das ruas dos Bairros do Centro e Parque União estão sendo feitas.

a Prefeitura municipal de Chapadão do Sul, através da SESOP está fazendo algumas manutenções nas ruas de terra que circundam a Rua 20 e também da Avenida Mato Grosso do Sul (parte de terra), para que a população tenha um melhor acesso as suas casas.

Os trabalhos consciente em serviços de patrolamento e cascalhamento nos pontos mais críticos. os serviços serão expandidos para outras ruas nos próximos dias

Estamos esperando que a temporada de chuva acabe para começarmos a asfaltar as ruas e avenidas que ainda são de terra, ressaltou o secretário Ivanor Zorzo.

