Confira o resumo das novelas neste sábado

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

SOL NASCENTE

Carol revela tudo o que sabe sobre César a Louzada. Julia, Vanda, Chica e Quirino vão com Wagner até o mar. Sinhá liga para César e conta que Alice fugiu da prisão. Elisa e Padre Julião evitam um ao outro. Ana se surpreende com os crimes cometidos por Carol e repreende a filha. Júlia e Wagner se beijam. Dora e Paula conversam com Elisa sobre seu amor por Julião. Loretta ajuda Lenita a entrar em contato com Marina. Carol confirma que César é o assassino de João Amaro.

ROCK STORY

Júlia dá seu depoimento ao delegado. Gui tenta falar com Júlia. Nicolau conta a JF que está namorando Luana. Marisa incentiva Luana a esquecer JF. Gui pede para depor a favor de Júlia. Lázaro tem uma ideia para melhorar a imagem de Léo diante da banda 4.4. Lorena descobre que Júlia se entregou à polícia e fica arrasada. Luizão critica JF por ter brigado com Nicolau por causa de Luana. Júlia decide dar uma entrevista na TV e Diana deixa Chiara assistir. Lucas reconhece Júlia e decide depor a seu favor. Gordo descobre que Gui sabia a verdade sobre Júlia. Chiara apoia Júlia e Gui fica comovido. Edith aprova a estreia de Amanda. Amanda revela que é filha de Glenda e Edith desmaia. Alex começa a trabalhar em um hotel em Alagoas.

A LEI DO AMOR

Magnólia ofende Vitória e a acusa de ter traído Ciro. Ciro fala com Yara que não há possibilidade de Caio ser seu filho. Zuza e Xanaia apoiam Vitória. Antônio aconselha Tiago. Flávia decide procurar Tião. Mileide desconfia de Jáder. Ruty Raquel confessa a Antônio que beijou Jáder. Augusto afirma a Vitória que a ama e que é o pai de seu filho. Luciane aconselha Pedro a ter atenção com Laura. Helô confronta Marina. Marina vai à casa de Tião atender Magnólia. Antônio beija Jéssica, e Ruty Raquel volta a se envolver com Jáder. Tião nega o dinheiro pedido por Flávia. Pedro, Helô e Letícia se surpreendem com a chegada de Laura. Marina defende Tião de Flávia.

NOVELAS DO SBT

RUBI

Não há exibição de capítulos nos sábados.

QUERIDA INIMIGA

Não há exibição de capítulos nos sábados.

O QUE A VIDA ME ROBOU

Não há exibição de capítulos nos sábados.

CARINHA DE ANJO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

NOVELA DA BAND

EZEL

Ali propõe a Ramiz se unir a ele para ajudar Ezel. Eysan se refugia na casa de Mert e Bahar vai visitá-la. Cengiz ameaça Mert e pressiona Ezel sobre seu passado.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

Não há exibição de capítulos nos sábados.

A TERRA PROMETIDA

Não há exibição de capítulos nos sábados.

