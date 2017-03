Chapadão do Sul intensifica a limpeza das ruas.

a prefeitura de Chapadão do Sul intensifica o serviço de limpeza urbana no município, para a remoção de terra e lama das vias, a retirada de árvores e galhadas derrubadas durante as chuvas ocorridas nos últimos dias e também a limpeza de folhas e sujeiras das vias públicas.

A operação acontecerá em todos os bairros da cidade e continuará para que a mesma se mantenha limpa, porém pedimos a ajuda de toda a população. Há muitos lixos pelas ruas que poderiam estar em lixeiras evitando assim alguns dos alagamentos em certos pontos da cidade, ressaltou o Prefeito João Carlos Krug.

