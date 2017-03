Suspeito é preso após mulher ver por fresta no muro estupro de criança

Um caso de estupro em Campo Grande foi descoberto após uma mulher ver, por um buraco no muro, uma criança sendo abusada pelo padrasto. O suspeito, um pedreiro de 54 anos, foi preso.

De acordo com a polícia, a mulher contou que visitava a mãe, no bairro Manoel Taveira, quando ouviu uma criança dizer “para pai”. Ela então foi até o muro e, por uma fresta, viu o homem e a menina sem roupas, e ela no colo dele.

A testemunha chamou outra pessoa que estava com ela e ambas viram quando o homem pegou nos braços da pequena, fez movimentos suspeitos e ainda a fez pegar no órgão genital dele. A mulher foi até uma unidade de saúde e chamou a Polícia Militar (PM). Segundo boletim de ocorrência, quando os policiais chegaram na casa, só estavam a menina e a mãe: a pequena sem calcinha e com forte odor etílico e a mulher dormindo “extremamente embriagada”. A polícia procurou pelo suspeito na região e como não o localizou, a menina e a mãe foram encaminhadas à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). Depois dos procedimentos na unidade de segurança, os militares voltaram à região e o encontraram. Ele foi preso e em conversa inicial, confessou que havia dado cerveja para a enteada. O homem tem passagens por violência doméstica em 2013 e 2014.

*G1 MS

