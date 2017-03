Prefeitura de Chapadão do Céu informa que irá limpar os lotes sujos notificados

Na próxima segunda-feira, dia 06 de março, a Prefeitura de Chapadão do Céu, através da Receita tributária e com o apoio da Secretaria de Obras, irá limpar os lotes sujos de Chapadão do Céu que foram notificados mas que os proprietários não se adequaram as normas de limpeza.

Para o serviço, a Prefeitura irá cobrar uma taxa, que dependerá do tamanho do lote e da quantidade de matos e resíduos que serão retirados.

Ainda dá tempo do contribuinte se adequar até dia 06/03, portanto aproveite esta oportunidade!

*Assecom PMCC

