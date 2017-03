Governo Municipal divulga lista dos aprovados em processo seletivo para estágio remunerado

O Governo de Costa Rica – MS por meio da Subsecretaria de Administração, divulgou, na manhã desta quinta-feira, 02 de março de 2017, o resultado do processo seletivo para contratação de candidatos ao estágio remunerado e formação cadastro de reserva. Clique Aqui e confira na íntegra a lista com o nome dos aprovados.

De acordo com a subsecretária de Administração Liliane de Campos, serão contratados de imediato 5 (cinco) jovens, desde que preencham o perfil e as necessidades dos órgãos solicitantes. “Como o prazo do processo seletivo é de 1 (um) ano, os estudantes assumirão as vagas conforme elas forem surgindo”, enfatiza a gestora.

Conforme publicado na Edição Nº 1.868/Ano XII do DIOCRI – Diário Oficial do Município de Costa Rica – MS, desta quinta-feira, na Página 01, para ingressar na vaga de estagiário, quando convocado, o candidato deverá apresentar as seguintes documentações: CPF; RG; Título de Eleitor; Comprovante de Residência e Declaração atestando Escolaridade emitida pela instituição de ensino.

Os candidatos aprovados serão convocados por meio de contato por telefone. Após o contato, o candidato terá um prazo de 3 (três) dias úteis para comparecer a Subsecretaria de Administração, localizado na sede do Paço Municipal, munidos dos documentos originais e cópias. “É imprescindível que o candidato apresente a declaração de escolaridade para assumir a vaga”, enfatiza Liliane de Campos.