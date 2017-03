Edital de Convocação do PSDB para convenção

O presidente da Comissão Executiva Municipal do PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) convoca todos os eleitores regularmente filiados para comparecerem à convenção marcada para o dia 18 de março na Câmara de Vereadores, a partir das 7hs30. Na ocasião serão escolhidos o presidentes e os demais membros que formam o quadro diretivo da agremiação em Chapadão do Sul. (Foto/arquivo da atual direção)

ORDEM DO DIA

1 – Eleição dos membros do Diretório Municipal, do Conselho de Ética e Disciplina Partidária e do Delegado que irá à Convenção Estadual acompanhado pelo suplente, num mandato que terá um ano de duração. Os pedidos de registro das chapas dos candidatos devem ser feitos por escrito e com a autorização dos participantes do pleito e subscritas pelos convencionais apoiadores. Na ocasião serão indicados os fiscais para acompanhar a votação, a apuração e a proclamação dos resultados. Devem ser apresentados e inscritos junto a qualquer membro da Comissão Executiva Municipal até às 17 horas, com 12 dias antes de sua realização.

2 – Após a Convenção Municipal os membros eleitos e empossados para o Diretório deverão reunir-se para a eleição e posse dos Membros da Comissão Executiva Municipal e do Conselho Fiscal para o mandato de um ano

Chapadão do Sul, 3 de março de 2017

Rodrigo Morais Gamba

Comentários