CRAS Cerrado da inicio ao primeiro grupo de gestantes de 2017

Uma parceria de sucesso entre as Secretarias de Assistência Social e Saúde, o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) – Cerrado, realizou na tarde desta quinta-feira, 02, a abertura 1º Grupo de Gestantes de 2017.

Assistente social do CRAS Vania Jucelia Grudka e a Psicóloga Gabriela Machado, deram a abertura e desejou que as futuras mamães aproveitem o curso para tirar todas as dúvidas e que a equipe do CRAS estará pronta a ajudar no que for possível.

A Secretária de assistência social Maria das Dores Zocal Krug desejou boas vindas as gestantes e comentou a importância da maternidade na vida da mulher.

As enfermeiras Bruna Prachum e Natália Posterli coordenadoras do ESF Central e ESF Esperança ministraram uma palestra sobre o Pré-Natal, após a palestra, as gestantes participaram da oficina de trabalhos artesanais orientadas pelas agentes de saúde.

As reuniões com as gestantes participantes do grupo acontecerão de forma periódica, onde serão abordados vários temas de interesses das gestantes, por diferentes profissionais, entre eles: médicos, enfermeiros, nutricionistas, assistentes sociais, psicólogos, dentistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, entre outros. Este projeto destina-se ao acompanhamento contínuo das gestantes, investindo em informações que possam favorecer a troca de experiências, aprendizagens e vivências no grupo de gestantes através de oficinas, palestras, debates e exposições desenvolvidas, propiciando a inclusão social.( ASSECOM)

