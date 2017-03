Carreta da Mamografia chega em Chapadão do Sul nesta segunda – feira dia 13 de março.

Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul faz parceria com o SESC para o desenvolvimento do PROJETO SESC SAÚDE MULHER.

Este protejo tem o objetivo de promover a saúde feminina, dentro de uma determinada faixa etária, através de exames preventivos para rastreamento de câncer de colo uterino (Papanicolau), realização de exames de mamografia e ações educativas. A meta é atingir 75% das mulheres previstas nas faixas estarias.

A primeira carreta itinerante permanecerá de 13/03/2017 a 31/05/2017 no pátio do Hospital Municipal de Chapadão do Sul que está localizado na Avenida 16.

Horário de atendimento será das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00H de segunda – feira a sexta – feira.

Comentários