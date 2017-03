Assaltante é espancado pela população e preso em Chapadão do Céu

A Equipe de CPE de Chapadão do Céu* (SGT Geovani, CB Alady e CB Sandro) realizava patrulhamento pela cidade, quando foi informado via celular funcional, de que havia acabado de ocorrer um furto em residência, e que o autor estaria nas imediações.

De posse das informações, a equipe de CPE saiu em diligências, e com o apoio da RP 8191 (CB Bastos e CB Franklin) veio a localizar o autor do furto, MICHAEL JONATHAN CRUVINEL DOS SANTOS, o qual era espancado pela população. O mesmo confessou a autoria do furto, e de imediato mostrou onde os objetos estariam escondidos.

As partes envolvidas na ocorrência, foram conduzidas até a Delegacia de Polícia Civil, onde foi realizado o flagrante.

Fonte:CPE

